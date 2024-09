A qualidade do ar segue ruim em todo o país. Algumas cidades apresentam índices de umidade do ar menores que 10%, nível abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é entre 50% e 60%. Soma-se a isso o alto nível de poluentes no ar. São Paulo, por exemplo, figura no topo do ranking mundial de cidades mais poluídas.



Os danos do ar poluído e seco não se restringem ao sistema respiratório. A pele também sofre, porque podem prejudicar a barreira cutânea e a capacidade da pele de reter água. Isso favorece o ressecamento, além de aumentar o risco de irritações e doenças.

Segundo a dermatologista Claudia Marçal, é preciso adotar alguns cuidados adicionais para ajudar a pele a lidar com os danos causados. São eles:



1. Hidratação – A hidratação da pele é uma das etapas mais importantes nesse clima seco. O ideal é apostar em produtos formulados com ingredientes específicos, como ácido hialurônico e ceramidas, que potencializam a hidratação ao reter a umidade na pele.

2. Antioxidantes – É bom usar antioxidantes, como a vitamina C, a niacinamida e o resveratrol, que combatem o excesso de radicais livres, ajudando a impedir os danos da poluição.



3. Umidificador – Um dos grandes segredos para reequilibrar a hidratação da pele nesse clima seco é apostar no umidificador de ar, que permite controlar a umidade do ambiente, principalmente com as altas temperaturas, abusando do ar-condicionado, que também retira a umidade do ar.



4. Esfoliante – Para limpar efetivamente os poluentes da pele e ainda potencializar a hidratação, uma das melhores estratégias é apostar na esfoliação que ajuda a remover as células mortas da superfície da pele, deixando-a mais suave, luminosa e com aparência renovada.

5. Líquidos – Aumente a ingestão de água. Isso melhora a aparência e a saúde da pele, tornando-a mais hidratada, suave e flexível, além de ajudar a eliminar as toxinas do corpo, o que pode reduzir o aparecimento de manchas e acne.



6. Suplementos – A hidratação cutânea também pode ser realizada de dentro para fora por meio de nutracêuticos, como o FC Oral, as chamadas cápsulas de caviar. Por conter ômega-3 vetorizado por fosfolipídio, que possui identidade com a membrana celular, o ativo promove hidratação, restaurando os danos dessa membrana, e melhora a fluidez.



E ainda têm os recursos dos procedimentos em consultório, que possuem grande diversidade, e devem ser indicados pelos médicos, após consulta de avaliação. Afinal, cada pessoa é um caso diferente e tem necessidades específicas.