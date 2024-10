A dieta mediterrânea ganhou força por causa de seus sabores deliciosos. Mas essa dieta baseada em vegetais também tem benefícios comprovados para a saúde, que aliviam os riscos de problemas sérios de saúde, como insuficiência cardíaca.



Um estudo publicado no European Journal of Clinical Nutrition examinou a relação entre insuficiência cardíaca e a dieta mediterrânea na Europa. As descobertas indicam uma redução significativa no problema, particularmente entre mulheres que adotaram essa dieta.



A dieta mediterrânea possui propriedades anti-inflamatórias que ajudam a diminuir o estresse oxidativo e a inflamação, ambos fatores de risco importantes para insuficiência cardíaca. De acordo com a pesquisa, ela reduz substancialmente os níveis de biomarcadores específicos, como NT-proBNP, que estão associados à insuficiência cardíaca. Ela também tem como alvo citocinas inflamatórias elevadas, incluindo TNF, encontradas em pacientes com insuficiência cardíaca.



Os benefícios holísticos desta dieta também influenciam positivamente o metabolismo da glicose, a sensibilidade à insulina e os níveis de lipídios, todos contribuindo para uma diminuição do risco de insuficiência cardíaca.



Rica em azeite de oliva, que contém gorduras monoinsaturadas, a dieta ajuda a reduzir a inflamação e a promover a saúde cardíaca. Além disso, as frutas e vegetais abundantes usados na dieta mediterrânea protegem contra o estresse oxidativo.



Na comparação entre homens e mulheres, há indícios de que haja benefício específico dessa dieta para as mulheres, que experimentam melhores resultados, especialmente para a saúde cardíaca, quando a adotam.



A variação nas respostas a essa dieta pode ser conectada às diferenças relacionadas ao gênero nas respostas metabólicas e níveis hormonais. Os pesquisadores enfatizaram que fazer escolhas alimentares mais saudáveis pode reduzir significativamente o risco de problemas de saúde graves.