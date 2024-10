Uma versão do tradicional brigadeiro com creme de amendoim pode ser feita com três ingredientes

Que tal mudar um pouco a rotina neste Dia das Crianças? Como a data vai cair em um sábado, e com todo esse calor que está fazendo, uma boa pedida é ir para um clube ou parque com os filhos e aproveitar ao máximo o tempo fora de casa, longe das telinhas que prendem, cada vez mais, a atenção dos pequenos. Mas quando retornar para casa, vai cair na cama e deixar a meninada mergulhar em tablet, computador, TV e celular?





Em uma época em que as pessoas estão cada vez mais se interessando pela culinária, que tal ir para a cozinha e fazer receitas fáceis com a molecada? Para facilitar, seguem quatro receitas para preparar com a ajuda das crianças, para você escolher a que mais gosta ou, quem sabe, fazer várias delas: brigadeiro de creme de amendoim, patê de milho com queijo, hot dog divertido e biscoitinho de creme de amendoim, enviadas pela Fugini.



É uma diversão para as crianças que sentem a satisfação de consumir um alimento preparado por elas mesmas e, ainda, têm um momento especial de interação com os adultos.



Brigadeiro de creme de amendoim



Ingredientes: 1 pote de creme de amendoim; 1 lata de leite condensado, 1 colher (sopa) de manteiga, farofa de paçoquinha para decorar (opcional).



Modo de preparo: Misture o leite condensado, o creme de amendoim e a manteiga em uma panela, antes de levar ao fogo. Depois que os ingredientes estiverem bem incorporados, leve ao fogo em temperatura média e mexa até engrossar.

Retire da panela, transfira para uma vasilha untada com manteiga e deixe esfriar em temperatura ambiente. Por fim, enrole os brigadeiros no formato de bolinhas e passe cada um deles na farofa de paçoquinha. É possível ainda servir em potes ou em colher.



Hot dog divertido



Ingredientes: 1 pacote de salsicha (500 g); 1 sachê de molho de tomate (300 g); 6 pães para hot dog; maionese, ketchup e mostarda com mel a gosto; batata palha a gosto



Modo de preparo: Em uma panela, coloque as salsichas e o molho de tomate e leve ao fogo, deixando ferver por alguns minutos. Abra os pães ao meio e espalhe a maionese nas duas partes. Recheie cada pão com 2 salsichas, ketchup e mostarda com mel a gosto e batata palha. E então, é só servir.

Patê de milho com queijo

Ingredientes: 1 lata de Milho (170 g); 200 g de queijo Minas; 180 g de maionese; 1 dente de alho espremido; sal e orégano a gosto



Modo de preparo: Amasse o queijo Minas e bata no liquidificador com milho, maionese, alho, sal e orégano. Sirva como entrada ou acompanhamento para pães e torradas.



Biscoitinho de creme de amendoim



Ingredientes: 1 ½ xícara (chá) de farinha de trigo; ½ xícara de amido de milho; 1 colher (chá) de fermento em pó químico; 3 colheres (sopa) de manteiga sem sal gelada; 3 colheres (sopa) de creme de amendoim; 3 colheres (sopa) açúcar; 1 ovo



Modo de preparo: Em uma tigela, coloque a manteiga, o creme de amendoim, o açúcar e o ovo. Misture com o auxílio de uma colher, acrescente o amido de milho, o fermento em pó e a farinha de trigo aos poucos. Incorpore até a massa soltar das mãos; com isso você verá se vai precisar de mais ou de menos farinha. Abra a massa e corte os biscoitinhos com cortadores de sua preferência, mas não deixe a massa muito grossa porque depois fica mais difícil de rechear, se for de seu gosto.

Coloque nas assadeiras (não precisa untar) e leve-os para assar em forno pré-aquecido a 180°C até dourarem levemente. Como os biscoitos coram mais na parte de baixo e assam rápido, fique atento para não queimarem. Retire do forno e deixe esfriar. Recheie com creme de amendoim, se desejar, colocando um biscoitinho sobre o outro, e está pronto.