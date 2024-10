A Arquidiocese de Belo Horizonte realizará a 40ª Missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. A celebração acontecerá neste sábado, 12 de outubro, às 12h, no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no bairro Novo Eldorado, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



A missa, presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Walmor Oliveira de Azevedo, reunirá comunidades de fé, padres e religiosas da Região Episcopal Nossa Senhora Aparecida, que abrange paróquias de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Ibirité, Esmeraldas e Sarzedo. O evento visa promover um momento de devoção e reflexão para os milhares de devotos que se preparam para a cerimônia.







Além disso, a celebração contará com a presença de um intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras), garantindo acessibilidade a todos.





O dia 12 de outubro também contará com diversas programações em outras comunidades da Arquidiocese de Belo Horizonte. Na Catedral Cristo Rei, as atividades incluem acolhida das crianças, às 8h30; oração do terço, às 9h50; e missa solene, às 10h30.





No Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, serão realizadas missas às 9h, 11h e 15h, além de uma oração do terço às 18h15 na Ermida da Padroeira de Minas Gerais.





Confira a programação completa:

12h – Missa presidida por Dom Walmor Oliveira de Azevedo

Local: Praça Nossa Senhora Aparecida, 150, bairro Novo Eldorado, Contagem.





Catedral Cristo Rei (Rua Campo Verde, 165 – Bairro Juliana- BH)

8h30 - Acolhida das crianças (partilha café da manhã e brincadeiras)

9h50 - Oração do Terço

10h30 – Missa Solene

Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade (Caeté)

9h, 11h e 15h – Missa (Ermida da Padroeira de Minas Gerais)

11h - Missa (Cripta de São José)

18h15 – Oração do Terço (Ermida da Padroeira de Minas Gerais)