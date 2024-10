O combate aos golpes contra pessoas, em especial jovens e idosos, por meio de telefones (via WhatsApp) e internet, ganhou um forte aliado nesta quinta-feira (17/10). A Polícia Militar de Minas Gerais se tornou pioneira no Brasil ao lançar a campanha “Se deu dúvida, é golpe!”

O lançamento ocorreu na manhã de hoje, na Academia de Polícia Militar. O objetivo da instituição é chamar a atenção e conscientizar a população mineira, principalmente os idosos, sobre a atuação de criminosos que utilizam a internet e ligações telefônicas para aplicar os mais diversos golpes de estelionato.





Segundo o chefe do Estado Maior da PMMG, coronel Maurício José de Oliveira, trata-se de uma campanha que não terá fim. “Esta é a maior campanha contra o golpe virtual no Brasil e esperamos que ela ultrapasse as fronteiras de nosso estado.”

Ele também afirmou que a campanha será uma forma mineira de atingir a população. “A começar pelo nome da campanha, que é bem mineiro. É um tripé de ação preventiva para tentar evitar que o crime aconteça.”

A PM lançará uma série de vídeos que circularão pela internet, além de serem veiculados na televisão e no rádio. O objetivo é orientar não só a vítima, mas também o policial militar sobre como agir.

“Nosso Departamento de Inteligência está empenhado e bastará que a queixa chegue ao nosso conhecimento para que possamos rastrear o número do telefone ou o endereço do contato, independentemente de a origem ser em Minas Gerais ou em qualquer outro estado.”





O patrulhamento virtual permitirá identificar e prender o autor do golpe. “Serão todas as modalidades de golpes virtuais: pedidos de Pix, sextorsão, chantagem via web, IPVA, idosos através de golpes previdenciários, os mais comuns”, diz ele.

Corações e mentes

Segundo o coronel Flávio Santiago, o número de queixas que chegam à PM tem aumentado de maneira crescente.

O principal, agora, segundo ele, será conscientizar toda a população. Ele ressalta que os golpes não acontecem apenas com idosos. “As vítimas também são, em grande parte, pessoas jovens e adultas, homens e mulheres. Ninguém está fora do risco.”

Para intensificar a campanha, segundo o coronel, a ação acontecerá também em escolas, com a distribuição de cartazes, em unidades médicas, outdoors nas ruas e painéis de LED. “Será uma campanha com a mesma força com que fizemos para o uso do cinto de segurança, que acabou sendo uma unanimidade”, diz o coronel.

“Queremos atingir corações e mentes. Que todas as pessoas sejam alertadas. Será uma campanha massiva, e estaremos explicando como chegar à Polícia Militar com as queixas e denúncias. Mostraremos a facilidade em denunciar, em fazer chegar à PM. E queremos uma participação massiva”, afirma o coronel Santiago.

Ele lembra que os golpistas se aprimoram com as novidades e se adaptam para praticar esse tipo de crime. “Esta será a maior campanha contra o crime digital, e queremos atingir todas as gerações, desde a criança até o idoso. Nosso setor de Inteligência está cada vez mais dentro desse novo mundo, o dos golpes”, afirma ele.

Personagem

Um influenciador digital, conhecido como “Tião”, que representa o típico homem caipira, foi o escolhido para ser o personagem da campanha. Ele é da cidade de Canavieiras, no Sul da Bahia, mas se estabeleceu no Norte de Minas e quase foi vítima de golpistas.

“Ligaram para minha mulher, pedindo a senha do cartão. Ela esteve perto de passá-la, mas consegui segurar a tempo. Já pensou? Eles iam levar todo o dinheiro, que não era muito, mas é o que ajuda a sustentar a casa. Procurei a PM e eles me ajudaram. Fico feliz em participar da campanha”, diz ele.