Polícia Civil de Minas e Polícia Civil do Paraná deflagraram a operação "Asmodeus" nessa quarta-feira (4)

Uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais e da Polícia Civil do Paraná mirou um grupo suspeito de aplicar golpes em aplicativos de relacionamento. A ação foi deflagrada nessa quarta-feira (4/12) e cumpriu quatro ordens judiciais em Montes Claros, no Norte de Minas.





A investigação conduzida pela Delegacia de Polícia Civil em Ibiporã, no estado do Paraná, indica um esquema de extorsão e estelionato. Os levantamentos apontam o envolvimento de suspeitos residentes em Montes Claros. Conforme apurado, eles utilizavam perfis falsos para atrair vítimas, enganá-las e, posteriormente, extorquir valores delas.





O compartilhamento de informações entre as polícias revela que os suspeitos criavam perfis fictícios em sites de encontros, utilizando fotos de mulheres retiradas da internet. No anúncio, eles incluíam um número de telefone previamente cadastrado e aguardavam o contato de interessados em supostos programas sexuais.





Depois do primeiro contato, as vítimas eram convencidas a realizar pagamentos antecipados por meio de aplicativo de transferência, mas, quando o interessado desistia ou se recusava a pagar, os suspeitos usavam as informações pessoais obtidas nas redes sociais para ameaçá-lo.

O delegado regional em Montes Claros, Bruno Rezende da Silveira, coordenador da Agência de Inteligência Policial, contou que os investigados tinham preferência por pessoas casadas. “A chantagem consistia em ameaçar divulgar conversas comprometedoras para familiares e cônjuges das vítimas”, informa.





Durante a operação, um dos suspeitos, um jovem de 18 anos, confessou para os policiais a prática criminosa. Segundo relatou, várias pessoas, inclusive mulheres, participam desse tipo de golpe, mas não forneceu nomes ou detalhes que pudessem identificar outros envolvidos.





O delegado da PCPR Vitor Dutra de Oliveira explica que, durante as buscas, foram apreendidos aparelhos celulares que serão periciados, e as provas anexadas na investigação. “A medida busca também identificar outros envolvidos e ampliar o escopo da investigação”, adianta.





“A Polícia Civil reforça a importância de cuidados ao interagir em ambientes virtuais. Em geral, os golpes de relacionamento on-line vitimam usuários vulneráveis. Proteja seus dados e desconfie sempre”, afirmou o delegado Bruno Rezende.





A operação foi batizada de "Asmodeus" em referência ao demônio da luxúria. Pela PCMG, a ação contou com 12 policiais civis da 4ª Delegacia e da Agência de Inteligência Policial em Montes Claros e o emprego de quatro viaturas.