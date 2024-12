Os belo-horizontinos podem preparar o protetor solar e a garrafinha d’água, porque o fim de semana promete ser de muito calor. O sábado (7/12) será marcado por céu claro a parcialmente nublado, muito sol e sem previsão de chuva na capital.

Os termômetros variam entre 20ºC e 33ºC, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No domingo (8/12), o clima continua estável, com sol predominante e calor. A temperatura mínima cai ligeiramente, marcando 19 °C, enquanto a máxima pode chegar a 34°C.

O calorão se repete em todo o estado. Os termômetros podem bater os 37ºC nas Regiões Norte, Vale do Jequitinhonha e Zona da Mata. A exceção vai para algumas áreas no Oeste e Sul de Minas, onde há uma pequena chance de pancadas de chuva isoladas no domingo.

Ainda que o sol continue firme em Belo Horizonte, as regiões Sul e Zona da Mata em Minas podem começar a sentir os primeiros sinais de instabilidade na segunda-feira (9/12). Na capital, o céu deve variar entre claro e parcialmente nublado, com temperaturas estáveis, mantendo a mínima de 19°C e a máxima de 34°C.