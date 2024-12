Confusão aconteceu no dia do aniversário de Jennifer. Ela reclama da exposição do vídeo e diz que pretende judicializar o caso

A mulher que foi gravada e exposta por uma passageira ao se recusar a trocar de assento no avião com uma criança, em um voo do Rio de Janeiro (RJ) para Belo Horizonte, falou pela primeira vez desde que o vídeo viralizou nas redes sociais - e a fez ganhar milhões de seguidores. Jennifer Castro, de 26 anos, disse nesta sexta-feira (6/12), em entrevista ao programa Encontro com Patrícia Poeta, da TV Globo, que pretende judicializar o caso e processar a responsável pela gravação. A jovem aproveitou para agradecer o apoio que tem recebido nas redes sociais, onde acumula 1,7 milhões de seguidores, que passaram a acompanhá-la depois que o caso veio à tona.





A polêmica foi criada por uma mãe que pediu para que Jennifer trocasse de lugar com o filho dela, que queria sentar na janela. O assento, marcado na compra da passagem, pertencia a Jennifer, que se recusou a trocar de lugar. Uma mulher, então, de pé no corredor, gravou a passageira e a acusou de não ter empatia com uma criança, enquanto que um homem sentado próximo diz, em tom irônico, que Jennifer merece palmas por se negar a trocar de lugar. “Estou gravando a sua cara, porque você não tem empatia com as pessoas. Isso é repugnante. No século 21, a pessoa não tem empatia com uma criança”, disse a responsável pela gravação.





O vídeo viralizou nas redes sociais e motivou discussões diversas. Jennifer relata que, assim que entrou no avião, encontrou a criança no lugar dela. Ao sinalizar para a mãe que o assento era marcado, o garoto saiu, mas quis voltar pouco depois. A passageira conta que a criança viajava com uma família grande, e que tinha vários assentos ao lado e atrás - alguns deles, inclusive, com acesso à janela. "A birra dele era porque queria sentar ao lado da avó, no meu lugar. Não servia outra janela, tinha que ser a minha", explicou na entrevista.





A passageira afirma, ainda, que os 50 minutos de voo, entre a capital fluminense e BH, foram de medo, pois não recebeu qualquer apoio da tripulação do voo, e pensou que os passageiros fossem se levantar contra ela. Segundo Jennifer, na sequência a responsável pela gravação se dirigiu a ela com falas preconceituosas e pejorativas.





"Ela insistiu perguntando porque eu não queria trocar e eu disse porque não. Porque é meu aniversário. Aí ela perguntou de novo, eu coloquei o fone de ouvido e falei nada não. Aí ela perguntou se eu tinha alguma deficiência, me chamou de imbecil. Aí quando acabou o voo e eu me levantei para pegar minha mala ela disse ‘agora você levanta, né, sua imbecil’", relatou.





Direitos





Ainda na entrevista, Jennifer informou que pretende processar a mulher que fez a gravação pela exposição gerada, e disse, também, que “todas as medidas cabíveis foram tomadas”. A princípio, acreditava-se que o vídeo tinha sido gravado pela mãe da criança. No entanto, o Portal Léo Dias entrevistou, também nesta sexta, uma advogada que teria sido a responsável pela gravação. Ela alegou que a exposição da imagem de Jennifer se deu por uma falha da sua filha, que não conseguiu borrar o rosto dela antes de publicar o vídeo.





A troca de assentos durante um voo não é obrigatória, salvo se for solicitada pelos comissários de bordo. Regulamentações da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) determinam que passageiros com menos de 16 anos devem ser acompanhados por um adulto responsável durante o voo, mesmo que o assento não tenha sido demarcado com antecedência. No entanto, isso não dá o direito de ser na janela, podendo ser em qualquer poltrona do voo, desde que lado a lado.

Já o artigo 232 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei Nº 7.565/1986) determina que os passageiros de voos comerciais devem abster-se “de ato que cause incômodo ou prejuízo aos passageiros, danifique a aeronave, impeça ou dificulte a execução normal do serviço" - portanto, passageiros não podem ser coagidos por outros para trocarem de assento.

Com informações de Folhapress