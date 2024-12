As inscrições para fazer parte da Corte Real Momesca da capital mineira para o carnaval de 2025 estão abertas. A eleição, promovida pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da Belotur, vai definir os novos Rei Momo, Rainha e Princesa da folia.









As inscrições para participar são gratuitas e podem ser feitas até o dia 19 de dezembro na Diretoria de Eventos da Belotur, localizada na Rua Espírito Santo, 527, no Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h às 12h e das 14h às 17h. Os editais para mais detalhes estão disponíveis no portal da Prefeitura de Belo Horizonte.





Os escolhidos se tornam representantes da folia belo-horizontina e participam de eventos, agendas oficiais, ações sociais e entrevistas. Os integrantes da Corte Real Momesca recebem faixas de reconhecimento, figurinos oficiais e uma premiação no valor líquido de R$ 17 mil para Rei Momo e Rainha e R$ 14 mil para Princesa.





Como funciona





Para se candidatar a uma vaga na Corte, cujas eleições ocorrem desde 1980, os interessados precisam cumprir requisitos como: “ser brasileiro nato ou naturalizado; ser residente e domiciliado em Belo Horizonte; ter idade mínima de 18 anos completos na data da inscrição; ter concluído o ensino fundamental; não ser vinculado (a) a nenhum órgão da Prefeitura de Belo Horizonte; não ter sido Rei Momo, Rainha ou Princesa do Carnaval de Belo Horizonte na última edição; ser do gênero masculino para concorrer ao posto de Rei Momo (cis, trans) e do gênero feminino para Rainha e Princesa (cis, trans/travesti), e ter disponibilidade de horários para cumprir agenda de compromissos a ser estabelecida pela Belotur em momento oportuno”.





As inscrições são a primeira etapa da eleição da Corte. A segunda fase é uma pré-seleção, que acontece no dia 20 de dezembro a partir das 19h. A seleção final está prevista para janeiro de 2025. O dia, horário e local ainda serão divulgados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Nas etapas de pré-seleção e seleção final, os candidatos vão desfilar, com trajes definidos no edital, e serão julgados por uma comissão formada por indicados pela Belotur. Serão avaliados quesitos como comunicação, simpatia, espírito carnavalesco, samba no pé, desembaraço, sociabilidade, facilidade de expressão, elegância e graciosidade.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata