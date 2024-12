Uma mulher morreu e dois homens ficaram feridos depois que os dois automóveis Fiat Pálio em que estavam bateram de frente, na madrugada de domingo (22/12), em Contagem na Grande BH.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o desastre ocorreu por volta de 4h, na Rua Levi Diniz Costa/Rodovia LMG-808, no Bairro Parque Industrial, próximo à transportadora Tambasa e ao Parque de reboque e Guarda de Veículos de Contagem.



"Bombeiros no local constataram que se tratou de uma colisão frontal entre dois Fiat Palio. Onde a condutora de um deles veio a óbito. O Passageiro e o condutor do outro veículo já estavam sendo assistidos e foram encaminhados pelo SAMU ao Hospital Municipal de Contagem", informou o CBMMG.

Após a liberação da perícia da Polícia Civil para a retirada do corpo da vítima, os bombeiros a removeram para o rabecão no local. "A PMMG também foi acionada para os demais procedimentos pertinentes. As causas do acidente ainda serão determinadas pelos órgãos competentes", informou o CBMMG.