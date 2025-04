Acidentes com nove quilômetros de distância matam quatro pessoas na BR-040

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Ao menos quatro pessoas morreram em dois acidentes registrados nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (11/4), na BR-040, altura de Curvelo, na Região Central de Minas.

Às 4h15, o Corpo de Bombeiros foi acionado para uma batida frontal entre carro e ônibus no quilômetro 419.

O motorista do ônibus e o condutor do carro morreram no local. A terceira vítima foi ejetada de um dos veículos e também teve a morte confirmada pelos bombeiros na rodovia. Os militares ainda não sabem informar em qual veículo a vítima estava na hora da batida.

Uma criança que estava no carro de passeio foi encaminhada para o Hospital Municipal de Sete Lagoas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a criança foi socorrida em estado grave.

A perícia da Polícia Civil foi acionada. Não há interdição de pista no local.

Nove quilômetros depois, um outro acidente envolvendo três veículos de passeio matou uma pessoa e deixou duas feridas no início da manhã desta sexta-feira (11/4). A batida foi registrada no quilômetro 410.

Duas foram socorridas pelos bombeiros e encaminhadas para atendimento hospitalar. O estado de saúde delas não foi divulgado. Outras duas dispensaram atendimento médico e uma pessoa morreu no local.

As ocorrências seguem em andamento.