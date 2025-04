Presos em MG e SP jovens que estupraram adolescente após cavalgada

Dois jovens, de 18 e 20 anos, foram presos nessa sexta-feira (11/4) pelo estupro de uma adolescente de 15. A dupla é suspeita de abusar da menina depois que ela saiu de uma cavalgada, na zona rural de Itinga, no Vale do Jequitinhonha (MG), em março deste ano. Um dos suspeitos foi encontrado na cidade vizinha, enquanto o outro foi localizado na capital de São Paulo.

As prisões foram resultado de uma ação conjunta entre as polícias civis de Minas Gerais e São Paulo. Conforme registros, o jovem de 18 anos foi encontrado no município de Araçuaí, a cerca de 45 quilômetros de distância do local do crime. Já o suspeito de 20 anos de idade foi localizado na região do Brás, na capital paulista.

As investigações da Delegacia da Polícia Civil em Araçuaí indicam que, no dia 16 de março, a adolescente foi abordada por um dos autores enquanto ela saía de uma cavalgada.

Segundo a PC, ele deu um copo com bebida alcoólica para a menor e, juntamente com o comparsa, a levou para um local afastado. Os dois cometeram os abusos contra a adolescente e a abandonaram no local.

A dupla foi identificada e teve a prisão decretada após pedido da Polícia Civil. Concluídos os procedimentos de praxe, os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia