COMPORTAMENTO E SAÚDE MENTAL

Promessas de Ano Novo, saúde mental e um pouco de neurociência

90% das resoluções morrem no primeiro mês (dados clássicos de comportamento humano). O cérebro? Ele não tá nem aí pro seu planejamento dourado

30/12/2025 13:20

O cérebro quer *repetição, **previsibilidade* e *pouco esforço* — afinal, evoluiu para economizar energia, não para virar influenciador. Afinal, beleza, meio amarga da neurociência: não é falta de força de vontade, é falta de estrutura cerebral compatível com promessas gigantes - (crédito: Freepik)
O cérebro quer *repetição, **previsibilidade* e *pouco esforço* — afinal, evoluiu para economizar energia, não para virar influenciador. Afinal, beleza, meio amarga da neurociência: não é falta de força de vontade, é falta de estrutura cerebral compatível com promessas gigantes crédito: Freepik

As promessas de Ano Novo são quase um esporte olímpico da humanidade. Todo dezembro, as pessoas sentam, suspiram, pegam um caderninho novo e juram que, agora, vai: academia, dieta, menos ansiedade, mais foco, menos gente tóxica, mais dinheiro e menos caos. A lista é incrível… até 12 de janeiro, quando tudo derrete igual gelatina esquecida ao sol. 

E não é drama: 90% das resoluções morrem no primeiro mês (dados clássicos de comportamento humano). O cérebro? Ele não tá nem aí pro seu planejamento dourado. O cérebro quer repetição, previsibilidade e pouco esforço — afinal, evoluiu para economizar energia, não para virar influenciador fitness às 6h da manhã. 

E aqui entra a beleza, meio amarga, da neurociência: não é falta de força de vontade, é falta de estrutura cerebral compatível com promessas gigantes.

POR QUE AS PROMESSAS SÃO QUEBRADAS? 

O cérebro odeia mudança abrupta.
O córtex pré-frontal — regente das escolhas inteligentes — cansa rápido. Ele é brilhante, mas preguiçoso. 

A dopamina ama novidade, mas não sustenta rotina.
Janeiro é uma explosão dopaminérgica. Fevereiro é segunda-feira permanente. 

Hábitos exigem micro-ação, não mega-juramento.
A amígdala, o detector de perigo, odeia metas que parecem uma montanha. Ela entra em pânico e te empurra de volta para o velho conhecido: o sofá. 


E A SAÚDE MENTAL NO MEIO DISSO TUDO?

Aqui está o ponto sensível.

Ano Novo cria uma fantasia coletiva de “vida zerada”. Mas, ser humano não é videogame. Quem vive repetindo que “agora, sim, tudo vai mudar” cria um ciclo perverso de culpa, autopunição e sensação de fracasso. 

E a saúde mental? Vai para o ralo, se a pessoa acredita que não cumprir metas é incompetência — quando, na verdade, é apenas o funcionamento natural do cérebro humano. 

As promessas exageradas pioram a ansiedade, inflam autoestima e disfarçam os problemas reais com glitter motivacional. 


COMO A NEUROCIÊNCIA AJUDA? 

Ajuda com o plot twist que ninguém quer, porém, todo mundo precisa: 

Comece ridiculamente pequeno.

O cérebro aprende por microvitórias. Quer mudar? Comece com 3 minutos por dia. Sim, é quase ofensivo de tão pouco — mas funciona. 

Tenha clareza brutal.
“Vou cuidar da saúde mental” é vago demais.

“Vou dormir 20 minutos mais cedo” é neurocientificamente eficiente. 

Repita até cansar (e depois mais um pouco).
Hábito nasce por repetição, não por euforia. 

Pare de romantizar sofrimento.
O passado é o mestre, mas a neurociência é a lupa: disciplina não é castigo, é cuidado neural. 

Entenda que falhar faz parte do pacote humano.
A curva de aprendizagem do cérebro parece mais um rabisco do que uma linha reta. E tá tudo bem.

MORAL DO ANO NOVO

Promessas não mudam ninguém.

O que muda é cotidiano, consistência, pequenos gestos e um bocado de autocompaixão científica. 

Prometer é fácil; difícil é conversar com o próprio cérebro em janeiro. O ano vira, mas o neurônio não tem Réveillon. Ele só pede que você comece — pequeno, humilde, constante — e devolve o crescimento em silêncio. 

A virada é simbólica. A mudança é neural.


Veja mais sobre saúde mental e comportamento e questões ligadas à educação nos meus canais https://draangelamathylde.com/ e no youtube @Multi.Educacao

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

