Belo Horizonte é segunda capital mais depressiva do Brasil

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a depressão o “mal do século” e Belo Horizonte (MG) está sofrendo com essa dura realidade, uma vez que passou a ser considerada, a segunda capital mais depressiva do Brasil.

De acordo com a última pesquisa Vigitel, realizada pelo Ministério da Saúde, aproximadamente 17,4% da população da capital mineira - cerca de 402.907 mil - tem diagnóstico para a condição, ficando atrás apenas de Porto Alegre (RS).

Muitas vezes, essa patologia é ligada à tristeza, pessimismo e até à falta de Deus, que nada tem a ver, afinal, o Brasil tem dois grandes exemplos de sacerdotes que foram vítimas do problema. A verdade é que a depressão decorre de uma série de motivos combinados, como a genética e problemas do cotidiano, associada à uma vida acelerada e da falta de qualidade, provocando estresse e ansiedade, nocivos à saúde mental.

A depressão tende a fazer com que as pessoas mudem ao longo do tempo, sendo perceptível através de hábitos, como a rotina de sono, oscilações de peso, baixa imunidade, libido e a queixa frequente de dores. Apesar de serem sintomas bastante gerais, quando combinados, podem estar relacionados à condição, que precisa ser investigada, analisada e tratada por um profissional.

Os cuidados com a saúde mental foram negligenciados por muitos séculos, já que eram vistos como tabu, porém, na verdade, deveria ser uma prática adotada por todos para maior qualidade de vida e conhecer a si mesmos. A terapia é um lugar seguro de compartilhamento dos sentimentos mais profundos, os pensamentos não proferidos a qualquer pessoa, o que possibilita essa descoberta.

A verdade é que quanto mais rápido se faz um diagnóstico, mais assertivo tende a ser o tratamento, controlando os efeitos bastante incômodos, antes que progridam para um nível mais grave, afetando ainda mais o cotidiano e a relação interpessoal, originando um desconforto extremo pela falta de perspectiva.

