Assine
overlay
Início Saúde
CICLO DE TENSÃO

Os erros na alimentação que podem piorar sua ansiedade e seu estresse

Mudanças sutis na rotina alimentar capazes de impactar o sistema nervoso

Publicidade
Carregando...
JG
José Gustavo
JG
José Gustavo
Repórter
17/11/2025 12:11

compartilhe

SIGA
x
Os erros na alimentação que podem piorar sua ansiedade e seu estresse
Os erros na alimentação que podem piorar sua ansiedade e seu estresse crédito: Tupi

Os erros na alimentação podem intensificar a ansiedade e o estresse sem que a pessoa perceba, criando um ciclo de tensão física e emocional que se repete diariamente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Quais erros na alimentação aumentam a ansiedade

Alguns alimentos estimulam demais o sistema nervoso e tornam o corpo mais reativo, principalmente quando consumidos em excesso. Açúcares simples, frituras e produtos ultraprocessados estão entre os principais responsáveis.

Leia Mais

Quando esses itens fazem parte da rotina, o organismo sofre variações rápidas de energia, o que provoca irritação, inquietação e dificuldade de concentração.

Como identificar erros na alimentação que pioram o estresse

Para reconhecer esse padrão, é importante observar como o corpo reage após certas refeições. Sensação de cansaço extremo, fome precoce ou palpitações podem indicar que algo na dieta está desregulando o organismo.

A seguir, veja os erros na alimentação mais comuns que elevam o estresse diário:

  • Consumir café ou energéticos em excesso
  • Comer grandes quantidades de açúcar refinado
  • Pular refeições e enfrentar longos períodos de jejum
  • Exagerar em frituras e alimentos gordurosos
  • Consumir ultraprocessados várias vezes ao dia
Os erros na alimentação que podem piorar sua ansiedade e seu estresse
Fritura e alimento gorduroso. – Créditos: depositphotos.com / lucidwaters

Como os erros na alimentação afetam o cérebro e o humor

Quando a glicose oscila bruscamente, o cérebro interpreta isso como um alerta, intensificando sintomas de ansiedade. Esse efeito ocorre porque o corpo precisa compensar a queda de energia liberando hormônios do estresse.

Com o tempo, essa oscilação repetida causa irritabilidade, baixa tolerância a frustrações e dificuldade para relaxar ao final do dia.

Como corrigir erros na alimentação para reduzir ansiedade e estresse

A correção começa com pequenas substituições, priorizando alimentos que mantêm a energia estável. Frutas, proteínas magras e carboidratos complexos ajudam a regular o humor.

Beber água com frequência e manter horários regulares para comer também reduz picos de estresse, evitando que o corpo entre em estado de alerta desnecessário. Esse vídeo do medico cardiologista revela os alimentos que combatem a ansiedade e a depressão.

Quais alimentos podem ajudar a equilibrar ansiedade e estresse

A tabela abaixo resume opções que favorecem um funcionamento mais estável do organismo e ajudam a compensar erros na alimentação.

Alimento Função no organismo Benefício emocional Indicação
Aveia Libera energia lenta Reduz picos de ansiedade Café da manhã
Banana Rica em triptofano Melhora o humor Lanches rápidos
Castanhas Gorduras boas Estabiliza energia Tarde/noite
Chá de camomila Ação calmante Diminui tensão Antes de dormir

Tópicos relacionados:

alimentacao erros-na-alimentacao estresse saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay