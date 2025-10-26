Os sinais de que o estresse crônico já começou a afetar seu corpo
Identificar esses sintomas cedo pode evitar crises de ansiedade, depressão e até doenças cardíacas.
compartilheSIGA
O estresse faz parte da vida moderna, mas quando se torna constante, passa a causar danos reais à saúde. O corpo libera hormônios como o cortisol e a adrenalina em excesso, o que afeta o sono, o humor, o metabolismo e até o sistema imunológico.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Quais são os primeiros sintomas físicos do estresse crônico
Os primeiros sinais costumam ser sutis e facilmente ignorados, mas indicam que o corpo está em alerta constante.
Leia Mais
Como o estresse afeta o sono e o sistema nervoso
O excesso de cortisol dificulta o relaxamento e prejudica a produção de melatonina, o hormônio do sono. Isso leva à insônia, sono leve ou despertares noturnos.
Dica rápida: manter horários fixos para dormir e evitar telas antes de deitar ajuda a equilibrar o ritmo biológico e reduzir a agitação mental.
Quais são os impactos do estresse na digestão e no apetite
O sistema digestivo é um dos primeiros a sofrer os efeitos do estresse prolongado. O aumento da ansiedade pode causar refluxo, azia e alteração no apetite.
Entre os sinais mais comuns, vale observar:
- Vontade exagerada de comer doces ou alimentos gordurosos.
- Perda repentina de apetite.
- Desconforto abdominal ou cólicas sem causa aparente.
Esses sintomas indicam que o corpo está reagindo de forma desequilibrada ao estresse.
De que forma o estresse enfraquece o sistema imunológico
Quando o corpo está sob pressão constante, a produção de células de defesa diminui. Isso deixa o organismo mais vulnerável a gripes, infecções e inflamações.
A longo prazo, o estresse crônico também pode aumentar o risco de doenças autoimunes e cardiovasculares.
O que fazer para reduzir os efeitos do estresse no corpo
A prática regular de atividades físicas, técnicas de respiração e momentos de lazer ajudam a reequilibrar corpo e mente.
Cuidar da alimentação e buscar apoio psicológico quando necessário são atitudes fundamentais para evitar que o estresse se torne um problema permanente.