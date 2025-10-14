Assine
PRODUÇÃO DE HORMÔNIOS

O que comer antes de dormir para ter sono profundo e reparador

Escolhas simples que fazem diferença na hora de dormir

O que comer antes de dormir para ter sono profundo e reparador

A qualidade do sono não depende apenas da quantidade de horas de descanso, mas também do que você come antes de dormir. Alguns alimentos favorecem a produção de hormônios como melatonina e serotonina, responsáveis por regular o ciclo do sono.

  • Quais nutrientes ajudam a relaxar
  • Alimentos que estimulam o sono
  • O que evitar à noite
  • Como montar lanches leves
  • Dicas para rotina noturna saudável

Escolher bem o que vai para o prato à noite pode transformar sua noite de descanso e evitar despertares indesejados.

Quais nutrientes favorecem o sono?

O triptofano, presente em proteínas leves, ajuda a formar serotonina e melatonina. Magnésio e potássio relaxam os músculos e reduzem a tensão.

Carboidratos complexos em pequenas quantidades auxiliam na absorção do triptofano, potencializando o efeito relaxante.

Quais alimentos são aliados na hora de dormir?

  • Banana: rica em magnésio e potássio.
  • Iogurte natural: fonte de triptofano.
  • Aveia: contém melatonina natural.
  • Chá de camomila ou erva-cidreira: efeito calmante.
  • Amêndoas e nozes: ajudam a relaxar o sistema nervoso.
  • Leite morno: clássico que auxilia na indução do sono.

Dica rápida: Combine uma fruta com iogurte ou aveia para ter lanche leve e eficaz contra a insônia.

Chá de camomila

O que deve ser evitado antes de dormir?

Cafeína, presente em café, chá-preto, energéticos e chocolate, pode atrasar o sono por horas. Refeições gordurosas e pesadas aumentam a digestão e prejudicam o descanso.

Álcool também atrapalha, pois embora induza sonolência, fragmenta o ciclo do sono e reduz a fase profunda.

Como montar lanches leves e funcionais?

  • Torrada integral com queijo branco.
  • Banana com canela e um pouco de aveia.
  • Iogurte com mel e frutas secas.

Essas combinações são fáceis de preparar, não pesam no estômago e favorecem a produção natural de hormônios do sono.

Atenção: Evite exageros — mesmo alimentos saudáveis em excesso podem causar desconforto e atrapalhar o descanso.

Que hábitos noturnos potencializam os efeitos?

Além da escolha do lanche, mantenha horários regulares de sono. Desligue telas ao menos 1 hora antes de deitar e crie um ambiente escuro e silencioso.

Associar alimentação correta a uma rotina tranquila aumenta muito a chance de noites reparadoras e de acordar com energia.

