O que comer antes de dormir para ter sono profundo e reparador
Escolhas simples que fazem diferença na hora de dormir
A qualidade do sono não depende apenas da quantidade de horas de descanso, mas também do que você come antes de dormir. Alguns alimentos favorecem a produção de hormônios como melatonina e serotonina, responsáveis por regular o ciclo do sono.
- Quais nutrientes ajudam a relaxar
- Alimentos que estimulam o sono
- O que evitar à noite
- Como montar lanches leves
- Dicas para rotina noturna saudável
Quais nutrientes favorecem o sono?
O triptofano, presente em proteínas leves, ajuda a formar serotonina e melatonina. Magnésio e potássio relaxam os músculos e reduzem a tensão.
Carboidratos complexos em pequenas quantidades auxiliam na absorção do triptofano, potencializando o efeito relaxante.
Quais alimentos são aliados na hora de dormir?
- Banana: rica em magnésio e potássio.
- Iogurte natural: fonte de triptofano.
- Aveia: contém melatonina natural.
- Chá de camomila ou erva-cidreira: efeito calmante.
- Amêndoas e nozes: ajudam a relaxar o sistema nervoso.
- Leite morno: clássico que auxilia na indução do sono.
Dica rápida: Combine uma fruta com iogurte ou aveia para ter lanche leve e eficaz contra a insônia.
O que deve ser evitado antes de dormir?
Cafeína, presente em café, chá-preto, energéticos e chocolate, pode atrasar o sono por horas. Refeições gordurosas e pesadas aumentam a digestão e prejudicam o descanso.
Álcool também atrapalha, pois embora induza sonolência, fragmenta o ciclo do sono e reduz a fase profunda.
Como montar lanches leves e funcionais?
- Torrada integral com queijo branco.
- Banana com canela e um pouco de aveia.
- Iogurte com mel e frutas secas.
Essas combinações são fáceis de preparar, não pesam no estômago e favorecem a produção natural de hormônios do sono.
Atenção: Evite exageros — mesmo alimentos saudáveis em excesso podem causar desconforto e atrapalhar o descanso.
Que hábitos noturnos potencializam os efeitos?
Além da escolha do lanche, mantenha horários regulares de sono. Desligue telas ao menos 1 hora antes de deitar e crie um ambiente escuro e silencioso.
Associar alimentação correta a uma rotina tranquila aumenta muito a chance de noites reparadoras e de acordar com energia.