Como a qualidade do sono pode influenciar a saúde óssea

Uma boa noite de sono vai além do descanso físico e mental – ela também exerce um papel essencial na manutenção da saúde óssea. Pessoas com distúrbios do sono, como insônia e apneia, têm um risco maior de perda de massa óssea, o que pode comprometer a resistência dos ossos e aumentar a chance de fraturas.

O ortopedista e traumatologista do Hospital Semper, Fábio Baião, destaca que esses distúrbios estão diretamente ligados à fragilidade óssea. “Outros fatores, como tabagismo, obesidade abdominal e consumo excessivo de álcool, também afetam a saúde dos ossos, enquanto o sedentarismo agrava ainda mais esse quadro”, alerta.

De acordo com ele, a sonolência causada pela falta de uma boa noite de sono pode levar à desatenção e à sensação de tontura, aumentando o risco de tropeços e quedas. “Noites mal dormidas podem comprometer o equilíbrio e facilitar a ocorrência de quedas. Uma queda pode causar fraturas, sendo as mais comuns as do punho, ombro, costelas e bacia”, ressalta.

O ortopedista destaca ainda que, entre os grupos mais vulneráveis à influência da má qualidade do sono, estão os idosos, as mulheres na pós-menopausa e pessoas com determinadas doenças, pois possuem maior probabilidade de sofrer fraturas em caso de queda.

O que fazer para melhorar a qualidade do sono?

Baião dá algumas dicas para aqueles que desejam melhorar a qualidade do sono e, assim, evitar problemas futuros. “É fundamental estabelecer uma rotina de horários para dormir, além de preparar um ambiente adequado – calmo, escuro, silencioso e confortável”, orienta.

Ele também destaca a importância de evitar substâncias estimulantes, reduzir o uso de telas eletrônicas antes de dormir e desenvolver estratégias para lidar com o estresse e os desafios diários. “Profissionais de saúde mental podem ajudar quando necessário, auxiliando na adoção de hábitos que favoreçam um sono de qualidade”, avalia.