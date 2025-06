Magnésio e sono: o mineral que pode transformar suas noites

Você tem dificuldade para dormir ou acorda cansado mesmo após horas na cama? A resposta pode estar em um mineral essencial: o magnésio. Presente em mais de 300 reações bioquímicas do corpo humano, ele é fundamental para o relaxamento muscular, regulação do sistema nervoso e equilíbrio dos ciclos do sono.

Apesar de sua importância, muitas pessoas apresentam deficiência de magnésio, o que pode levar a sintomas como fadiga, irritabilidade, insônia, cãibras frequentes e até mesmo alterações cognitivas, como dificuldade de concentração e memória.

Existem diferentes formas do mineral disponíveis no mercado, como o cloreto, o citrato e o dimalato de magnésio, cada um com funções específicas e níveis distintos de absorção. A suplementação deve ser orientada por um profissional de saúde, que levará em conta necessidades individuais e possíveis carências nutricionais.

“O magnésio regula neurotransmissores e ajuda o corpo a desacelerar à noite. Quando usado de forma adequada, ele melhora não apenas o sono, mas também a concentração, a disposição e a saúde como um todo”, destaca Araújo.

Combinado a um estilo de vida saudável, o magnésio pode ser um importante aliado para noites mais tranquilas, corpo mais descansado e mente mais leve.