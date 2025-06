Divórcio do sono: casais se separam na hora de dormir viram tendência

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma tendência curiosa — e cada vez mais comum — está transformando a vida a dois: muitos casais estão optando por dormir em quartos separados para garantir uma boa noite de sono. O fenômeno, conhecido como “divórcio do sono”, pode parecer drástico à primeira vista, mas vem se tornando uma escolha estratégica.

De acordo com uma pesquisa global encomendada pela ResMed em 2025, que entrevistou mais de 30 mil pessoas em 13 países, 32% dos participantes disseram que roncos, respiração ofegante ou barulhenta do parceiro são fatores que atrapalham diretamente o sono.

Apesar do estigma, os resultados têm sido positivos: 61% dos casais que passaram a dormir longe do parceiro relataram melhora significativa na qualidade do sono. Mais do que isso, a mudança também impactou positivamente o relacionamento. Segundo a diretora médica da ResMed, Dra. Alison Wimms, 26% dos entrevistados disseram que a nova dinâmica melhorou a convivência a dois, e 16% afirmaram que até a vida sexual deu uma guinada.

A pesquisa ainda revelou que quase 1 em cada 3 pessoas têm dificuldades frequentes para dormir, enfrentando problemas para adormecer ou manter o sono ao menos três vezes por semana. Ainda assim, 41% preferem ignorar os sintomas da privação de sono, índice quase o dobro da média global.

Os principais vilões do sono são o estresse (47%), a ansiedade (42%) e as preocupações financeiras (26%). Além disso, o uso excessivo de telas à noite e a falta de uma rotina consistente agravam ainda mais a situação.

Diante desse cenário, o “divórcio do sono” não representa o fim da intimidade, mas sim uma forma madura de preservar o bem-estar individual e, por consequência, o do casal. Em vez de dividir tudo, inclusive o incômodo noturno, muitos estão aprendendo que amar também pode significar respeitar o sono do outro.