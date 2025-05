Sono na menopausa: conheça 3 estratégias alimentares

Com as mudanças hormonais típicas da menopausa, muitas mulheres relatam dificuldades para dormir ou manter o sono ao longo da noite. Ondas de calor, alterações de humor e até oscilações glicêmicas podem estar por trás do problema. Mas algumas estratégias simples, com base na alimentação, podem ajudar o corpo a relaxar e promover um sono mais reparador. A nutricionista Fernanda Esquitino elenca três hábitos que podem fazer diferença

Aposte no chá de camomila antes de dormir



Mais do que um costume relaxante, a camomila contém apigenina, um flavonoide com ação calmante que se liga aos receptores de benzodiazepina no cérebro — os mesmos ativados por medicamentos ansiolíticos — favorecendo o início do sono. Segundo Fernanda, uma xícara antes de dormir pode sinalizar ao corpo que é hora de desacelerar, além de contribuir para reduzir a ansiedade que muitas vezes atrapalha o descanso noturno.

Inclua farelo de aveia na alimentação noturna



O farelo de aveia é uma boa fonte de magnésio, um mineral essencial que serve de auxílio para o relaxamento e melhora da qualidade do sono. “Além disso, a aveia contém fibras que ajudam a manter os níveis de açúcar no sangue mais estáveis durante a noite”, explica a nutricionista.

Consuma carboidratos complexos de raízes no jantar



Tubérculos como batata-doce, inhame e mandioquinha são fontes de carboidratos de absorção lenta que ajudam a evitar episódios de hipoglicemia durante a madrugada — uma causa comum de interrupções no sono. “Esses alimentos ainda favorecem a entrada de triptofano no cérebro, potencializando a produção de melatonina. São uma excelente pedida para o jantar, em pequenas porções”, afirma Fernanda.

