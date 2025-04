Chá de macela: o calmante natural que substitui o chá de Camomila

Na hora de acalmar o corpo e a mente, muita gente recorre ao famoso chá de camomila. Mas quem conhece a força da macela (ou marcela) sabe que há outro chá poderoso, típico da cultura brasileira, com benefícios que vão do estômago à pele, passando pelo sono e pelas tensões do dia a dia.

O chá de macela é feito a partir das flores secas da planta Achyrocline satureioides, amplamente utilizada na medicina tradicional e presente em quintais, feiras e farmácias naturais.

Quais os benefícios do chá de macela para a saúde?

A macela é rica em compostos bioativos como flavonoides, óleos essenciais e taninos, que conferem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, analgésicas e calmantes. Ela é usada há séculos na medicina popular, e pesquisas científicas já começam a comprovar parte de seus efeitos.

Benefícios mais conhecidos

Ação calmante e sedativa leve: ajuda a relaxar, aliviar ansiedade leve e induzir o sono;

ajuda a relaxar, aliviar ansiedade leve e induzir o sono; Melhora da digestão: indicada para gastrite, azia e cólicas estomacais;

indicada para gastrite, azia e cólicas estomacais; Alívio de cólicas menstruais: atua como antiespasmódico natural, ou seja, ajuda a relaxar os músculos do trato gastrointestinal e do útero, reduzindo contrações dolorosas;

atua como antiespasmódico natural, ou seja, ajuda a relaxar os músculos do trato gastrointestinal e do útero, reduzindo contrações dolorosas; Efeito anti-inflamatório: pode ajudar em casos leves de dores musculares ou articulares;

pode ajudar em casos leves de dores musculares ou articulares; Cicatrizante natural: usado topicamente para pele irritada ou pequenas feridas;

usado topicamente para pele irritada ou pequenas feridas; Auxílio no combate a gripes e resfriados: por conter propriedades expectorantes, ajudam a soltar e eliminar o muco das vias respiratórias.

Para que serve o chá de macela no dia a dia?

Na prática, o chá de macela é um aliado multifuncional para quem busca bem-estar de forma natural. Ele pode ser incluído na rotina de diversas maneiras — não só como bebida quente, mas também como compressa, banho de assento ou infusão para inalação.

Além de seu uso tradicional para aliviar o estresse, muitas pessoas utilizam o chá à noite, antes de dormir, para melhorar a qualidade do sono, ou após refeições pesadas, para evitar desconfortos gastrointestinais.

O chá de macela melhora a qualidade do sono, aliviar tensões e equilibra o sistema digestivo Marli Anders Esmeriz | Shutterstock

Como preparar o chá de macela corretamente

O preparo do chá de macela é simples, mas alguns detalhes fazem diferença na hora de extrair todos os benefícios da planta. A forma mais comum é a infusão tradicional com flores secas, mas também é possível inovar no sabor com versões mais refrescantes e aromáticas.

Receita tradicional

ferva 1 xícara de água (200 ml); desligue o fogo e adicione 1 colher de sopa de flores secas de macela; tampe e deixe descansar por 5 a 10 minutos; coe e beba morno de preferência, sem adoçantes artificiais.

Receita refrescante com capim-santo, limão e gelo

ferva 500 ml de água com 1 colher de sopa de macela seca e algumas folhas de capim-santo (ou capim-cidreira); desligue o fogo, tampe e deixe em infusão por 10 minutos; coe, adicione suco de meio limão e espere esfriar; sirva com pedras de gelo e, se quiser, adoce levemente com mel.

Essa versão é perfeita para os dias quentes pois refresca, acalma e ainda ajuda na digestão.

Existem contraindicações para o chá de macela?

Apesar de natural, o chá de macela deve ser usado com moderação. Gestantes, lactantes, crianças pequenas e pessoas com alergia a plantas da mesma família (como camomila e artemísia) devem evitar o uso sem orientação médica.

Além disso, o uso em excesso pode causar sonolência ou interagir com medicamentos sedativos, portanto é sempre indicado conversar com um profissional de saúde antes de iniciar o consumo regular.

Chá de macela é remédio?

É importante reforçar que, embora tenha propriedades terapêuticas reconhecidas, o chá de macela não substitui o tratamento médico. Ele pode ser um complemento natural, mas não deve ser usado como única forma de cuidado em casos de problemas gástricos ou distúrbios emocionais mais intensos.