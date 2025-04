Câncer do colo do útero: novas técnicas ajudam a preservar a fertilidade

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

O câncer do colo do útero ainda é um dos tumores ginecológicos mais frequentes no Brasil, mas avanços na medicina vêm transformando a forma como as pacientes enfrentam o tratamento. Quando diagnosticada em estágio inicial, a doença pode ser tratada com cirurgias que preservam o útero e mantêm a possibilidade de uma gestação futura. A preservação da fertilidade, que até poucos anos era vista como exceção, hoje faz parte das opções discutidas entre médicos e pacientes logo após o diagnóstico.



De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer do colo do útero é o terceiro tumor maligno mais frequente entre as mulheres brasileiras, com estimativa de 17.010 novos casos entre 2023 e 2025. Embora a maioria dos casos seja diagnosticada em estágios avançados, o diagnóstico precoce permite a adoção de tratamentos menos invasivos, que podem preservar a fertilidade.





Segundo o cirurgião oncológico e especialista em técnicas minimamente invasivas, Marcelo Vieira, o aconselhamento reprodutivo deve fazer parte da abordagem desde o primeiro atendimento. “O impacto emocional do diagnóstico é imenso, mas oferecer um plano de preservação da fertilidade ajuda a paciente a manter o controle sobre seu futuro e sua saúde emocional”, afirma.





Cirurgias menos invasivas e o uso do dispositivo Duda



Entre as opções cirúrgicas, procedimentos como a traquelectomia radical e a conização são indicados para casos de tumor restrito ao colo uterino com até dois centímetros, o que permite manter o útero da paciente. Nessas situações, a técnica cirúrgica precisa ser extremamente precisa para evitar complicações e preservar a função reprodutiva.



Um exemplo de inovação é o dispositivo Dispositivo Uterino para Dilatar o Anel Endocervical (Duda), criado por Marcelo Vieira, que ajuda a evitar o fechamento do canal endocervical após a cirurgia. O dispositivo é implantado logo após a retirada da lesão e mantém o canal aberto durante a cicatrização, garantindo o fluxo menstrual e aumentando as chances de gravidez futura.

“Antes do Duda, o canal se fechava completamente em 100% dos casos. Com o uso do dispositivo, conseguimos manter esse canal funcional em boa parte das pacientes”, explica o cirurgião.



Quando indicar o congelamento de óvulos



Nos casos em que há risco de perda da função ovariana - seja por necessidade de radioterapia, quimioterapia ou cirurgias mais extensas - o congelamento de óvulos ou embriões torna-se a alternativa mais segura. A recomendação é que essa etapa seja realizada antes do início do tratamento, em clínicas especializadas.





A indicação depende da idade da paciente, do tipo e estágio do câncer e da urgência do tratamento. “Nem sempre há tempo hábil, mas quando possível, é essencial oferecer essa alternativa com agilidade e clareza”, reforça Marcelo Vieira.



Planejamento reprodutivo e saúde mental



A possibilidade de preservar a fertilidade tem reflexo direto no bem-estar emocional das pacientes. Ter um plano para engravidar após o tratamento ajuda a enfrentar o processo com mais confiança. “É um cuidado que vai além do físico. Oferecer essa chance muda completamente a experiência da paciente com o câncer”, observa o médico.



Mais do que uma questão técnica, a decisão sobre manter a fertilidade envolve aspectos emocionais, sociais e culturais. Por isso, o aconselhamento deve ser sensível, individualizado e baseado em evidências. O avanço das tecnologias, aliado à humanização no atendimento, está mudando a forma como o câncer do colo do útero é tratado no país, e abrindo caminho para que cada vez mais mulheres superem a doença sem renunciar ao sonho da maternidade.

