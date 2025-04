Você já trocou o colchão, tentou tomar chá antes de dormir, colocou música relaxante... mas ainda assim acorda cansado(a), com dor nas costas ou sentindo que dormiu mal? Talvez o problema esteja mais perto (e mais simples) do que parece: no próprio quarto.

Alguns itens comuns, desde a escolha da roupa de cama até a posição do espelho ou o uso do celular antes de dormir, podem estar interferindo diretamente na qualidade do seu sono.

A seguir, listamos os principais vilões do descanso e, claro, o que fazer para reverter esse cenário e transformar o quarto em um ambiente relaxante

7 itens no quarto que fazem você dormir mal e como corrigir

A seguir veja a lista com os 7 elementos que podem estar prejudicando seu sono:

1. Colchão velho ou inadequado

Se você acorda com dores na lombar ou pescoço, pode ser hora de trocar o colchão. O ideal é substituir a cada 8 a 10 anos, ou antes, se ele estiver afundando ou causando desconforto.

Como alternativa prefira colchões com suporte firme e espuma de qualidade. Se possível, teste antes de comprar.

2. Travesseiro errado

Altura e densidade do travesseiro fazem toda a diferença. Um modelo muito alto ou muito baixo pode gerar dores cervicais e prejudicar a postura. Escolha o travesseiro de acordo com sua posição ao dormir (costas, lado ou barriga) e troque a cada 2 anos.

3. Iluminação artificial ou luzes de stand-by

Luzes de abajures mal posicionados, LEDs de eletrônicos e até o visor digital do despertador podem interferir na produção de melatonina, o hormônio do sono.

Como solução, mantenha o ambiente o mais escuro possível e evite qualquer tipo de luz direta na altura dos olhos.

4. Celular, tablet e TV no quarto

A luz azul das telas atrasa o sono e reduz a qualidade do descanso. Além disso, ficar rolando feed na cama estimula o cérebro em vez de acalmá-lo. Desligue os aparelhos pelo menos 1 hora antes de dormir e mantenha-os longe da cama.

5. Cortinas que não bloqueiam a luz

Cortinas leves demais ou sem blackout deixam o ambiente claro logo ao amanhecer, interrompendo fases importantes do sono. Aposte em tecidos mais espessos ou instale persianas com bloqueio de luz.

6. Ambientes desorganizados

O excesso de estímulo visual (roupas empilhadas, objetos espalhados, papelada) pode gerar sensação de alerta e dificultar o relaxamento. Mantenha o quarto o mais clean possível. A organização visual também contribui para o bem-estar mental.

7. Aromas fortes

Certos cheiros podem causar dor de cabeça, alergias ou simplesmente dificultar o relaxamento. Use óleos essenciais calmantes (como lavanda ou camomila) e evite produtos muito perfumados no ambiente.

Usar o celular antes de dormir pode prejudicar intensamente sua noite de sono Freepik

Dormir mal afeta muito mais do que o humor

Uma noite de sono ruim não afeta só o nível de energia no dia seguinte. A privação do sono pode impactar:

concentração e memória;



sistema imunológico;



metabolismo e controle de peso;



humor, ansiedade e irritabilidade;

saúde cardiovascular.

Como montar um quarto que favorece o sono em 5 passos

Além de corrigir os erros, vale adotar práticas e escolhas conscientes para transformar o quarto em um espaço verdadeiramente de descanso..