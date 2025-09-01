Origens da depressão

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Segundo dados do último levantamento da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o país com maior prevalência de depressão na América Latina. A questão é um problema de saúde pública, mas existem novos caminhos para o tratamento da doença, como mostra o psiquiatra Philip William Gold na obra “A geração deprimida", que chega às livrarias brasileiras pelo selo Paidós, da Editora Planeta.

Com base em pesquisas nos Institutos Nacionais da Saúde (NIH), Philip William aborda as descobertas mais recentes sobre as origens biológicas da depressão e o que há de mais avançado nos estudos psiquiátricos para o tratamento desse transtorno que praticamente se tornou uma marca geracional. A obra também revela os procedimentos que estão transformando a abordagem da medicina.

Apoiando-se em estudos científicos, o psiquiatra apresenta tratamentos que vão desde o uso de drogas psicodélicas a terapias genéticas personalizadas, passando por estimulações magnéticas e anti-inflamatórios. Mais do que apresentar a depressão como um desequilíbrio químico, o autor explica que ela é uma resposta fisiológica desregulada ao estresse que afeta profundamente o cérebro.

“Passei décadas debatendo como nossa biologia pode influenciar as características que ajudam a definir nossa humanidade, e, só agora, no fim da minha carreira, estou começando a entender como a interação entre biologia e experiência contribui para a suscetibilidade à depressão”, escreve o psiquiatra.

“A geração deprimida” oferece uma leitura clara e empática necessária para pacientes, familiares e todos aqueles que querem entender os caminhos possíveis diante da depressão.

Editora Planeta/Divulgação

