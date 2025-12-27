Consciência Plena
Por que é tão difícil cumprir as promessas de ano novo ?
Ano Novo: Você costuma cumprir suas promessas de ano novo? A resposta para essa questão pode estar dentro de você! Descubra no nosso artigo.
Carregando...
27/12/2025 00:31
compartilheSIGA
A cada início de ano, nós temos o costume de fazer novas promessas para cumprir no ano que se inicia. São resoluções que desejamos alcançar, mas que muitas vezes ficam pelo caminho e acabam sendo renovadas e nunca cumpridas ano após ano. A Medicina Tradicional Chinesa pode ter a resposta para essa dificuldade de cumprir tais promessas.
Leia Também: 3 Orações poderosas para um Ano Novo cheio de Luz
Leia também: As previsões que vão mudar a forma como você vê o Novo Ano
Saiba mais:
Como a Medicina Tradicional Chinesa explica esse fatoPara a Medicina Tradicional Chinesa (MTC), a resposta está em como os 5 elementos naturais se regulam e o desejo da nossa vontade. Os 5 elementos são: água, fogo, terra, ar e madeira. A água é um elemento muito importante e ligada a essa temática, pois está diretamente conectada à nossa vontade. Mas não é aquela vontade de comer uma comida ou visitar um amigo, mas sim aquela vontade profunda que mora dentro de nós, uma força interna que direciona a nossa vida inconscientemente para a realização dos nossos objetivos e sonhos. Como perceber isso? É fácil. Sabe aquele momento em que você está com muita vontade de não trabalhar/estudar e alguém te chama para sair e você consegue dizer não? Isso é o que normalmente nós chamamos de Força de Vontade. Na realidade, a nossa vontade inconsciente de adquirir o dinheiro ou prestígio com o trabalho ou o conhecimento e reconhecimento com os estudos fala mais alto do que essa nossa vontade de sair com o amigo. Essa é a vontade primordial de cada ser humano.
Quem está no controle: você ou os seus hábitos?Os nossos hábitos são aquelas coisas que nos fazemos todos os dias e tornam-se naturais para nós. Para a Medicina Tradicional Chinesa, um hábito é como um órgão do nosso corpo. Eles são atos automáticos que muitas vezes fogem do nosso próprio controle. Por exemplo, muitas pessoas que acordam cedo todos os dias da semana, acabam acordando cedo também em feriados e fins de semana pela força do hábito, mesmo que queiram continuar dormindo. Existem hábitos que favorecem a nossa vida. Escovar os dentes e tomar banho, por exemplo, é um hábito saudável que mantém a nossa higiene diária. Entretanto, outros hábitos podem ser prejudiciais e desagradáveis, e nós temos uma dificuldade grande em nos livrar deles pois eles já fazem parte da nossa vida, como um órgão do nosso corpo. Os hábitos surgem de uma necessidade, de uma força para alcançar um objetivo, qualquer que seja ele. O problema é quando esse objetivo já foi alcançado ou não é mais importante para nós, mas nós continuamos com o hábito de persegui-lo. Torna-se difícil tirar esse hábito da nossa vida. Nessas horas, precisamos ativar a nossa vontade para alterar de forma consciente e disciplinada algo que sabemos que precisamos, precisamos perder esse hábito que nos é prejudicial. É diferente de ter disciplina. Disciplina a gente usa para fazer aquilo que nós gostamos de fazer, mas é necessário. Como ter paciência no trânsito ou lavar a louça todo dia, isso é disciplina. Consciência é perceber que precisamos eliminar algo da nossa vida de uma vez por todas e perceber o benefício que isso nos trará. Por exemplo: uma promessa comum início de ano é parar de fumar. Muitas pessoas não conseguem e isso não é falta de disciplina, mas sim de consciência. Esse hábito nos escraviza, tira o nosso autocontrole das nossas mãos, o vício (ou o hábito) faz com que nós façamos algo que nos prejudica e não conseguimos controlar. Então, ao fazer suas promessas de ano novo, é bom estar atento se você está no seu controle. Se os seus hábitos te comandam, você irá falhar novamente na conquista desse objetivo traçado para o ano novo. Você precisa alinhar a sua vontade e colocá-la a serviço do seu desenvolvimento como pessoa e da realização do seu sonho.
Leia Também: 3 Orações poderosas para um Ano Novo cheio de Luz
Como alinhar a sua vontade às suas promessas de ano novo?Para que a sua vontade esteja alinhada às suas promessas de ano novo é preciso uma íntima reflexão para perceber se você está no controle da sua vida ou tem deixado os hábitos te comandar. Olhe para dentro de si sem julgamento, não se julgue fraco ou sem determinação se perceber que os seus hábitos estão te controlando, isso é uma coisa natural que nós deixamos acontecer sem perceber. O melhor mesmo é poder perceber que isso está acontecendo e assim conseguir mudar.
Exercício para fazer boas resoluções de ano novoTente lembrar-se da sua infância e adolescência. Como você imaginava que você seria na idade que tem hoje? Tente colocar isso no papel, escrevendo, desenhando, com gráfico, como você achar melhor. Preste bastante atenção naquilo que você almejava e naquilo que você é hoje, provavelmente deve haver muitas diferenças. Agora imagine como é que você deseja que esteja a sua vida daqui a 5 anos. Faça também uma anotação semelhante à que fez da sua memória de infância e adolescência. Agora compare as duas anotações. Perceba o que é viável, o que mais se assemelha à sua vontade interna mais íntima, e estabeleça metas concretas e atingíveis. Estabeleça formas de alcançar essas metas, mesmo que elas sejam difíceis. Não há garantia que você vá alcançar, mas ao visualizar o que você queria e o que você quer hoje fica muito mais fácil definir a sua vontade e não deixar que os seus sonhos sejam apenas sonhos. O seu sonho vai ficar muito mais atrativo e palpável depois desse exercício. Boa sorte!
Leia também: As previsões que vão mudar a forma como você vê o Novo Ano
Saiba mais:
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO