A mesa que une: como a refeição em família contribui para saúde mental

O cotidiano transcorre em rotinas cada vez mais aceleradas, demandas de trabalho e pressões sociais. A simples prática de compartilhar refeições à mesa com a família é um elemento poderoso para a promoção da saúde mental, individual e coletiva. Afinal, mais do que alimentar o corpo, representa um momento de encontro emocional, troca comunicativa e fortalecimento de vínculos — ingredientes fundamentais para o desenvolvimento psicológico pessoal.

Diversos estudos científicos apontaram que a frequência das refeições em família está associada a indicadores positivos de saúde mental. Os adolescentes que participam regularmente dessa mesa apresentam níveis mais baixos de depressão, menos dificuldades emocionais e uma percepção de bem-estar superior, quando comparados àqueles que compartilham essa experiência raramente.

Apesar de muitas pesquisas se concentrarem na fase adolescente, os benefícios não se restringem à essa faixa etária. Algumas pesquisas com adultos apontam que pai e mãe em refeições frequentes com filhos relatam maior funcionamento familiar, maior autoestima e níveis mais baixos de sintomas depressivos e estresse.

A coesão familiar construída à mesa é uma metáfora poética e sustenta processos internos e externos importantes para o bem-estar psicológico. A mesa proporciona um ambiente ritualizado de comunicação com valores, histórias, sentimentos e rotinas compartilhados, estimulando sentimento de pertencimento, apoio social e regulação emocional. Trata-se de elementos centrais da saúde mental em qualquer etapa da vida.

A refeição familiar é importante para a mente por diversos motivos que impactam profundamente o psicológico:

Ambiente acolhedor e previsibilidade emocional - A rotina familiar para refeições fornece um contexto estável e seguro, reduzindo ansiedade e promovendo sensações de conforto emocional.

- A rotina familiar para refeições fornece um contexto estável e seguro, reduzindo ansiedade e promovendo sensações de conforto emocional. Regulação social e modelo de comportamento - Ao compartilhar alimentos e histórias, membros mais velhos da família modulam comportamentos sociais, reforçam normas de cuidado e desenvolvem empatia, ou seja, capacidades diretamente associadas à resiliência psicológica.

- Ao compartilhar alimentos e histórias, membros mais velhos da família modulam comportamentos sociais, reforçam normas de cuidado e desenvolvem empatia, ou seja, capacidades diretamente associadas à resiliência psicológica. Redução de comportamentos de risco e fortalecimento de vínculos - Em adolescentes, a presença regular à mesa foi correlacionada com melhor humor e menor engajamento em comportamentos de risco social e uso de substâncias.

- Em adolescentes, a presença regular à mesa foi correlacionada com melhor humor e menor engajamento em comportamentos de risco social e uso de substâncias. Modelo parental e autoimagem - A participação ativa dos pais ou responsáveis nas refeições demonstra prioridade emocional, promovendo autoestima elevada e senso de valor próprio nos filhos, ou seja, valores fundamentais para uma mente saudável.

Do ponto de vista neurobiológico, os momentos de socialização — como as refeições — contribuem para ativar os sistemas de recompensa cognitiva e afetiva, liberando neuroquímicos facilitadores da sensação de acolhimento e prazer social. Ainda que a literatura científica tenha se concentrado em aspectos observacionais, existe consistência de evidência que as experiências sociais compartilhadas modulares fortalecem as redes neurais associadas à regulação emocional e à relação interpessoal, aspectos cruciais para a saúde mental ao longo da vida.

A mesa familiar é um espaço para construção de memórias significativas, parte importante na formação de identidade, pertencimento cultural e continuidade emocional. Os elementos são pilares de um senso de coerência de vida, que psicólogos e neurocientistas associam à resiliência em face de adversidades.

No Brasil e, especialmente em Minas Gerais, cuja tradição cultural da mesa farta e da reunião familiar ainda é vivida em muitos lares, o hábito é prática regular de uma estratégia valiosa para promoção da saúde mental comunitária. As políticas públicas incentivadoras de horários flexíveis no trabalho, a educação familiar sobre importância das refeições compartilhadas e apoio às famílias para organizar esses momentos fortalecem os vínculos e os estados emocionais mais equilibrados em crianças, adolescentes e adultos.

A mesa familiar é mais do que um local de nutrição física, sendo um espaço de afeto, escuta e pertencimento, sustentando a saúde mental de cada um de seus membros. Ao sentar-se à mesa em família, conversar e olhar uns para os outros, pratica-se um ato de cuidado que a ciência contemporânea reafirma como essencial ao bem-estar emocional e psicológico. Em um mundo cada vez mais individualista, a mesa é um porto de conexão e equilíbrio — um convite diário para família e mente prosperarem juntas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



*** Leia mais no site e redes sociais draangelamathylde

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.