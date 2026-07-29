Cérebro em alerta: por que notícias ruins viciam nossa mente?

Basta abrir um portal de notícias ou ficar alguns minutos nas redes sociais para perceber um padrão: tragédias, crises, violência, catástrofes e conflitos costumam receber mais atenção do que boas notícias. E, lamentavelmente, não se trata apenas de uma escolha editorial ou de um fenômeno na internet. Existe uma explicação profundamente enraizada na biologia do cérebro humano. A neurociência chama esse fenômeno de viés da negatividade.

Nosso cérebro evoluiu para detectar ameaças com rapidez. Durante milhares de anos, a sobrevivência da espécie humana dependia da capacidade de identificar perigos no ambiente – um predador, um território hostil ou um risco iminente. Aqueles que percebiam o perigo primeiro tinham mais chances de sobreviver. Por isso, o cérebro humano desenvolveu uma espécie de “radar de ameaça”.

As estruturas como a amígdala cerebral, responsável pelo processamento emocional, são especialmente sensíveis a estímulos negativos. Os estudos em neuroimagem demonstram que eventos ameaçadores ou notícias alarmantes geram maior ativação cerebral do que conteúdos neutros ou positivos. Em outras palavras, o cérebro presta mais atenção ao que pode representar perigo.

No atual ambiente digital, esse mecanismo ancestral encontra um terreno fértil. As plataformas de informação funcionam em ciclos rápidos de estímulos e conteúdos que provocam medo, indignação, ou choque, tendendo a gerar mais cliques, compartilhamentos e engajamento. O resultado é um fenômeno cada vez mais comum: o consumo compulsivo de notícias negativas, conhecido em estudos recentes como doomscrolling.

Muitas pessoas relatam que, mesmo se sentindo angustiadas ou cansadas, continuam lendo notícias preocupantes por longos períodos. A situação é decorrente de um cérebro que interpreta essas informações como potencialmente importantes para a sobrevivência, mantendo o sistema de alerta ativado. Entretanto, quando o cérebro permanece por muito tempo nesse estado de vigilância, o organismo sofre consequências.

A exposição constante a conteúdos alarmantes aumenta níveis de estresse, estimula a liberação de cortisol e contribui para sintomas de ansiedade, fadiga mental e sensação de insegurança permanente. Em casos mais intensos, o excesso de informações negativas pode até distorcer a percepção da realidade, fazendo o mundo parecer mais perigoso do que realmente é.

O processo não significa que devemos ignorar a realidade ou evitar a informação. Estar informado é fundamental para a vida em sociedade. O desafio está em equilibrar o consumo de notícias.

Assim como cuidamos da alimentação do corpo, também precisamos cuidar da alimentação mental. Selecionar fontes confiáveis, limitar o tempo de exposição a conteúdos negativos e buscar informações que ampliem perspectivas – incluindo ciência, cultura, soluções e histórias de superação – ajuda a proteger a saúde emocional.

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Nosso cérebro foi programado para sobreviver ao perigo, mas também foi projetado para aprender, criar e construir esperança. Talvez a verdadeira sabedoria, em tempos de excesso de informação, esteja em lembrar que nem tudo que chama mais atenção é aquilo que mais faz bem à mente.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.