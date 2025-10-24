Câncer de mama requer rede de apoio e manutenção de cotidiano

A notícia sobre um diagnóstico de patologia é sempre algo bastante estressante, principalmente, quando se trata de condições como o câncer de mama, o segundo tipo brasileiro mais frequente, sendo considerado o mais letal.

A importância e seriedade dessa situação, claro, torna totalmente compreensível o abalo emocional. Afinal, a pessoa se sente perdida e, muitas vezes, sem saber como seguir em frente. Diversas são as decisões, sendo que, uma das que mais podem preocupar, além do tratamento em si, estão ligadas ao desejo de manter a normalidade cotidiana, por exemplo, por meio do trabalho.

Quem tem câncer possui vários direitos e, apesar de não poder ser demitido, em razão do tumor, não tem certeza da estabilidade e, sequer, terá condições de dar continuidade às suas atividades. A pessoa deve considerar uma série de fatores com uma análise da situação, condições financeiras, psicológicas e também, a opinião dos oncologistas.

Algumas ocorrências são bastante claras e requerem afastamento, outras abrem caminho para permanência, ou seja, para muitas mulheres pode ser um refúgio, uma forma de se manterem ativas e garantirem um pouco de tranquilidade na rotina, algo positivo para a saúde mental.

Outras atividades podem ser realizadas para proporcionar mais conforto psíquico, como a prática regular de exercícios, ler, dançar, ouvir música, assistir a filmes e séries, buscar novos hobbies e sair com amigos e familiares.

Uma rede de apoio é essencial nessa fase e, apesar de, na maioria das vezes, o termo ser utilizado para se referir a pessoas mais próximas, também pode estar ligado a instituições especializadas, visando promover o bem-estar psicológico e o suporte necessário.

Cuidar da saúde mental é sempre importante e, quando existe a presença de um diagnóstico tão preocupante, é ainda mais indispensável. Os sentimentos ligados à baixa autoestima, irritabilidade, apatia, desânimo, negação, medo da rejeição e alterações de sono, surgem, mas precisam ser contornados para garantir um período de tratamento mais confortável e seguro, por meio de maior positividade, disposição e esperança, uma grande diferença na evolução dos cuidados.

