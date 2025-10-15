Câncer de mama não é só nódulo: 7 sinais de alerta pouco conhecidos

A campanha Outubro Rosa reforça anualmente a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Embora a presença de um nódulo seja o sinal mais conhecido, é fundamental saber que existem outros sintomas que também exigem atenção e podem ser decisivos para a detecção da doença em seu estágio inicial.

Muitas mulheres focam a busca apenas por caroços durante o autoexame, deixando de lado outras alterações importantes. Mudanças na pele, no formato dos seios ou no aspecto dos mamilos são sinais de alerta que, muitas vezes, passam despercebidos, mas que não devem ser ignorados.

Conhecer os diferentes sintomas amplia a capacidade de identificar qualquer anormalidade. O autoexame deve ser um momento de observação completa, incluindo a aparência e a sensibilidade das mamas. Qualquer alteração persistente é motivo para procurar orientação médica.

7 sinais de câncer de mama pouco conhecidos

Ficar atenta ao próprio corpo é a principal ferramenta de prevenção. Veja quais alterações, além do nódulo, podem indicar a presença da doença e merecem uma avaliação especializada:

Alterações na pele: observe se a pele da mama fica avermelhada, irritada ou com um aspecto enrugado, semelhante à casca de uma laranja. Essas mudanças podem indicar um processo inflamatório nos tecidos mamários. Inchaço em parte da mama: o aumento de volume em toda a mama ou em uma área específica, mesmo sem a presença de um caroço definido, é um sinal de alerta. A sensação de seio mais pesado ou quente também deve ser investigada. Dor persistente: sentir dor ou desconforto constante na mama ou no mamilo, que não esteja relacionada ao ciclo menstrual, é um sintoma que precisa de avaliação médica para descartar qualquer problema. Retração do mamilo: a inversão do mamilo, quando ele se retrai e aponta para dentro da mama, é uma alteração física que pode ser um indicativo importante. Observe se a mudança é recente e se ocorre em apenas um dos seios. Secreção mamilar: a saída de qualquer líquido pelo mamilo que não seja leite, especialmente se for transparente, amarronzado ou com sangue, deve ser comunicada imediatamente a um médico. Mudança no formato ou tamanho: qualquer alteração visível no contorno, tamanho ou simetria das mamas que não existia antes é um sinal que merece atenção. Compare uma mama com a outra em frente ao espelho. Feridas ou descamação: o surgimento de uma pequena ferida que não cicatriza ou a descamação da pele do mamilo ou da aréola podem ser sinais de um tipo específico de câncer de mama.



Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.