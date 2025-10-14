Reconstrução da aréola recupera autoestima de curadas do câncer de mama

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Para muitas mulheres que venceram o câncer de mama, a jornada rumo à recuperação plena não se encerra com a cirurgia de reconstrução mamária. Após enfrentar a doença e suas consequências físicas, um dos passos para restaurar a integridade corporal e a autoestima é a reconstrução final da aréola mamária.



É nesse ponto que a dermopigmentação paramédica se revela uma poderosa aliada. Mais do que um procedimento estético, esta técnica delicada e especializada utiliza pigmentos para recriar o complexo aréolo-mamilar com realismo tridimensional.



Ao finalizar visualmente a reconstrução do seio, a dermopigmentação eleva qualidade de vida, devolvendo às pacientes a sensação de completude, feminilidade e confiança para que possam olhar para si mesmas de forma renovada, com aceitação e força.



Formada em cosmetologia estética, Raquel Normandia há dez anos trabalha com a técnica. Desenvolve vários projetos sociais atendendo mulheres de hospitais públicos e de baixa renda, além de manter consultório próprio. Para ela, mais do que todo apelo de marketing que porventura o Outubro Rosa possa conter, é necessário que a luta ao lado dessas pacientes passem por ações concretas.



A partir dessa terça-feira (14/10), pacientes oncológicas podem participar de um sorteio de um procedimento de dermopigmentação, coordenado por Raquel, e para a colocação de uma prótese capilar, com sua parceira na iniciativa, Camila Rodrigues.

Basta seguir as páginas @raquelnormandia e @soucamilarodriguesoficial, curtir o post e marcar um(a) amigo(a) nos comentários. As ganhadoras serão conhecidas em 23 de outubro, e terão o prazo de até um ano para realizar as intervenções.



"A dermopigmentação paramédica é a parte final da reconstrução mamária. Visa reabilitar a mama de mulheres que passaram pelo câncer, se curaram e precisam ser reintegradas à sociedade. Mais do que o aspecto físico, trata-se do emocional. Querendo ou não, perder a mama é uma mutilação, e muitas mulheres têm dificuldade em retomar o convívio social e até com a família", diz Raquel.



Ela explica que a pigmentação é inserida com técnicas extremamente realistas, o mais próximo possível da aréola real. O procedimento parte de uma análise de tom e sub-tom de pele, para chegar na tonalidade correta, e ter um resultado natural. É feito em consultório, segundo Raquel, de forma segura, e não demanda tempo de recuperação.



"Trabalhamos com a tríade ciência, arte e segurança. O protocolo é muito seguro", reforça. Raquel afirma que o sorteio também visa disseminar esse serviço e chegar em quem precisa - após vencer a doença, muitas mulheres não vislumbram um caminho a seguir, com dificuldade mesmo de encontrar profissionais habilitados.



"É preciso ter um olhar mais específico e claro para essas mulheres, que muitas vezes têm medo. Não é só a estética, mas em muitos casos os médicos são até ofensivos e minimizam a importância dos procedimentos depois da cirurgia de retirada do seio. Precisam ter a mama completa", diz ela, que também ministra cursos para profissionais que queiram aprender a técnica.



Pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o procedimento em Belo Horizonte pode ser feito na Santa Casa, no Hospital da Baleia e no Hospital Felício Rocho, por exemplo, e, ainda que em consultório, Raquel conta que o valor é acessível.



Além das contempladas no sorteio, todos que seguirem as páginas terão desconto na prótese capilar com Camila Rodrigues. O sorteio não é patrocinado, administrado ou associado ao Instagram. Quanto mais comentários e amigos marcados, maiores as chances de ganhar. "A mulher que vence o câncer precisa se sentir viva e inteira novamente. Com a intervenção, consegue voltar a se olhar no espelho", salienta Raquel.

