Crioablação transforma tratamento do câncer de mama

O mês de outubro marca a mobilização mundial pela conscientização sobre o câncer de mama. O Outubro Rosa é bem mais do que uma campanha simbólica: é um chamado urgente para lembrar que o câncer de mama segue como o tipo mais incidente e letal entre mulheres no Brasil.

Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), para o triênio 2023–2025, estimam-se 73.610 novos casos de câncer de mama por ano, o que equivale a uma taxa de 41,89 casos a cada 100 mil mulheres, ou seja, no período de três anos são pelo menos 67 novos casos por dia.

Radiologia no tratamento

Nesse cenário, a radiologia intervencionista se consolida como uma das áreas médicas inovadoras no enfrentamento do câncer de mama. Utilizando exames de imagem para guiar procedimentos minimamente invasivos, ela atua em todas as etapas do cuidado: desde o diagnóstico preciso, por meio de biópsias guiadas por imagem, até tratamentos localizados que oferecem eficácia com menor impacto para a paciente.

Entre os principais métodos aplicados estão a ablação, que engloba técnicas como a crioablação, que vem transformando o tratamento. A ablação é um procedimento que destrói o tumor usando diferentes formas de energia, como calor (radiofrequência, micro-ondas ou laser). Já a crioablação, utiliza frio extremo para congelar e eliminar as células tumorais.

Segundo Leonardo Azevedo, médico intervencionista membro da Sobrice, "a crioablação é menos dolorosa, o efeito pode ser visualizado em tempo real pelo ultrassom, e a paciente permanece acordada durante o procedimento, podendo retomar suas atividades logo em seguida".

Atualmente, no Brasil, a aplicação da crioablação em câncer de mama ainda é inicial, restrita a centros de referência e a protocolos/grupos de pesquisa. Contudo, trata-se de uma técnica já consolidada para outros tumores, como os de rins, ossos e pulmões. A ablação também pode ser realizada para o tratamento da metástase óssea, tanto para o controle do tumor quanto para controle da dor.

Estudos recentes em mama mostram resultados promissores, com altas taxas de controle do tumor de forma segura e eficaz. A expectativa dos especialistas é que, nos próximos anos, o acesso se amplie tanto no sistema público quanto no privado, permitindo que mais pacientes se beneficiem dessa tecnologia.

Combate ao câncer

O câncer de mama é uma doença multifatorial. Embora fatores hereditários possam desempenhar um papel importante, cerca de 30% dos casos podem ser prevenidos com hábitos saudáveis, sendo eles, segundo o INCA:

Prática regular de atividade física

Alimentação equilibrada

Manutenção do peso corporal

Redução do consumo de álcool

Incentivo à amamentação

Leonardo lembra que “pequenas mudanças no dia a dia podem reduzir significativamente o risco de desenvolver a doença”.

Em 2021, foram registradas 18.139 mortes, uma média de quase 50 por dia. Leonardo reforça: “Garantir que todas as mulheres possam realizar mamografia e ter acesso a tratamentos é fundamental para mudar a realidade do câncer de mama no país”.

O Outubro Rosa vai além de uma campanha de conscientização, pois é um movimento que une profissionais de saúde, entidades médicas, pacientes e sociedade em geral em prol da vida. Informar, prevenir e diagnosticar cedo são as armas mais poderosas contra o câncer de mama.

Neste Outubro Rosa, a mensagem da Sobrice é que o diagnóstico precoce salva vidas e os avanços em radiologia intervencionista ampliam as chances de tratamento eficaz, com qualidade de vida.

