Previna o câncer de mama, mas não se esqueça do câncer de colo do útero

O Outubro Rosa é uma campanha fundamental para alertar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e também do câncer do colo do útero, principais causas de morte por câncer entre as mulheres. Segundo Elis Nogueira, médica especializada em saúde da mulher, buscar um médico ao notar qualquer sinal suspeito e realizar exames regularmente aumentam significativamente as chances de cura.

A Importância do Outubro Rosa está nas ações de conscientização e informação, de acesso a serviços de saúde, e na redução da mortalidade, incluindo:

Ajudar a população a conhecer os fatores de risco, os tipos de câncer e a importância de identificar alterações no próprio corpo

Facilitar o acesso a exames preventivos , diagnósticos e tratamentos

, diagnósticos e tratamentos Incentivar o diagnóstico precoce, que aumenta consideravelmente as chances de cura, que podem chegar a 95% quando o câncer é detectado no início

Sinais e sintomas do câncer de mama

É fundamental estar atenta a qualquer alteração nas mamas e procurar um médico em casos de:

Nódulo na mama ou axila

Alterações na pele da mama (vermelhidão, inchaço, retração)

Dor persistente na mama ou no mamilo

Inversão do mamilo

Secreção pelos mamilos, especialmente se sanguinolenta

Prevenção e diagnóstico precoce

Elis orienta que a prevenção inclui hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, sono de qualidade, prática regular de atividade física, evitar excesso de álcool e manter o peso adequado.

O diagnóstico precoce deve ser objetivo de toda a mulher e envolve ações periódicas:

Autoexame : Conhecer o próprio corpo, observar eventuais alterações, e realizar o autoexame regularmente, no mínimo uma vez ao mês, são essenciais para identificar nódulos precocemente

: Conhecer o próprio corpo, observar eventuais alterações, e realizar o regularmente, no mínimo uma vez ao mês, são essenciais para identificar nódulos precocemente Exames de imagem : A mamografia é o principal exame para a detecção precoce, podendo ser complementada por ultrassonografia ou ressonância magnética , se necessário. A mamografia recentemente também passou a ser recomendada na rede pública de saúde a partir dos 40 anos

: A é o principal exame para a detecção precoce, podendo ser complementada por ultrassonografia ou , se necessário. A mamografia recentemente também passou a ser recomendada na rede pública de saúde a partir dos 40 anos Consulta médica: A mulher dever realizar sua consulta médica-ginecológica anualmente. Ao sinal de nódulos desconhecidos ou qualquer outra alteração persistente, ela deve buscar ajuda imediata de um profissional de saúde, para o devido diagnóstico e eventual tratamento

Sinais e sintomas do câncer de colo do útero

A principal causa do câncer de colo do útero são as lesões causadas por alguns dos vírus da família do HPV.



As lesões (verrugas) genitais, anais e na boca causadas pelo HPV, são alguns dos poucos sinais visíveis de que uma infecção por HPV está presente e que o tratamento e a investigação da sua presença em outras regiões do corpo, como o colo do útero, são necessários. Mas um câncer do colo do útero causado pelo HPV pode ocorrer, mesmo sem a presença de verrugas externas.

Prevenção e diagnóstico precoce

A melhor forma de prevenção do câncer de colo do útero é a vacina do HPV, disponível a adolescentes na rede pública de saúde e para a população em geral na rede privada de imunização.

A detecção precoce de indícios, lesões, ou da presença de um câncer do colo do útero através de exames de papanicolau regulares, exames de colposcopia, entre outros, permite que um tratamento seja iniciado em estágios pré-cancerígenos ou muito iniciais da doença, diminuindo o risco de sua evolução, que é uma das principais causas de morte por câncer entre as mulheres.

A médica reforça que a combinação de prevenção, diagnóstico precoce e acompanhamento médico é a melhor estratégia para a preservação da qualidade de vida das mulheres, para tratamentos bem-sucedidos, e para a cura.

