Exame preventivo é caro, mas necessário

Medicina moderna é fogo. Cada dia que passa é descoberta uma forma para conhecer melhor o corpo humano. E muitas vezes descobrir novidades. A queda que tive, com coluna quebrada, e da qual já falei aqui à exaustão é um tormento sem fim. Perdi de certa forma meu equilíbrio e, de exame em exame, de radiografia em radiografia, descobri o que nunca soube, na idade em que estou. Tenho uma perna menor do que a outra, são apenas 3 cm, mas já dá para complicar.

No caso das mães, essa atenção à saúde muitas vezes pode deixar de ser feita, devido à rotina pesada, principalmente quando falamos sobre as moradoras de áreas remotas ou que dependem exclusivamente do sistema público de saúde. A falta de exames de rotina pode atrasar o combate a possíveis enfermidades.

A ultrassonografia é amplamente utilizada na saúde feminina em todo o Brasil, principalmente por ser mais acessível. Como check-up, pode identificar facilmente inúmeras alterações no corpo da mulher, desde tumores até cistos simples. Para Augusto Romão, médico radiologista e CEO da One Laudos, os exames de imagem precisam fazer parte da rotina feminina, principalmente a partir dos 40 anos.





“É ideal que mantenham os exames em dia, a fim de evitar o agravamento de inúmeras doenças. Porém, a partir dos 40 anos é que as mulheres podem estar mais vulneráveis para algumas situações. Com os exames em dia, qualquer possível doença será descoberta e tratada o mais rapidamente possível, possibilitando uma chance de remissão ou reversão do quadro”, explica o especialista.





Para ajudar a entender a importância dos principais exames de imagem indicados no cuidado da mulher, o médico radiologista elenca alguns dos principais a serem realizados ao longo da vida. Veja quais são:





Ultrassom transvaginal

O ultrassom transvaginal analisa internamente o aparelho reprodutor feminino, mostrando o funcionamento dos órgãos, que vão desde o canal vaginal até útero e ovários.



“A ultrassonografia transvaginal pode identificar problemas nesses órgãos, como cistos, além de irregularidades na gestação. Também pode tirar dúvidas sobre irregularidades que surgirem em outros exames ou na análise clínica do médico”, afirma Augusto Romão.





Mamografia

A mamografia é o exame de imagem mais importante para identificar o câncer de mama, mesmo quando o tumor ainda está em fase inicial e antes de sintomas claros, como a liberação de líquido pelo mamilo ou a dor nos seios.



Feita por meio de um aparelho que comprime as mamas chamado mamógrafo, pode ser dolorosa, mas é essencial a partir dos 40 anos. “O procedimento é capaz de reconhecer alterações nos tecidos da mama logo no início do câncer”, explica o médico radiologista.





Ultrassom de tireoide e abdômen

O ultrassom é útil para obter boas imagens de diversas partes do corpo. Para a saúde da mulher, o exame comumente é recomendado para visualizar possíveis irregularidades no abdômen e na tireoide, glândula localizada no pescoço, responsável por hormônios que controlam o metabolismo.



“Alguns problemas que afetam a tireoide são mais comuns em mulheres. Além disso, a partir dos 40 anos o risco de câncer no intestino pode aumentar. A realização de um ultrassom de abdômen no tempo correto pode auxiliar na prevenção e a identificar a necessidade de um tratamento”, pontua o profissional. Os ultrassons de tireoide e de abdômen podem detectar doenças ou lesões escondidas nestas áreas.

Identifica precocemente os possíveis sinais de perda de espessura óssea e mineral, desde o primeiro estágio. Assemelha-se muito a um raio-X.“É um exame indolor, utilizado para avaliar se a paciente tem osteoporose ou predisposição a ela, uma condição chamada osteopenia. A osteoporose é perigosa principalmente no caso de pacientes com idade avançada, pois aumenta o risco de fraturas, que podem ser perigosas”, afirma Augusto Romão. “Toda mulher a partir dos 65 anos deve realizar a densitometria óssea”, diz.