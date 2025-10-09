No Outubro Rosa, seguro de vida para mulheres ganha destaque

O mês de outubro é marcado pela campanha Outubro Rosa. A campanha de conscientização para o controle do câncer de mama, tipo de neoplasia mais comum entre as mulheres no Brasil, excluídos os tumores de pele não melanoma, reforça a importância da prevenção e diagnóstico precoce. De acordo com o estudo "Controle do Câncer de Mama no Brasil: dados e números 2024", realizado pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA), a estimativa é de mais de 73 mil novos casos da doença para cada ano do triênio de 2023 a 2025. Frente a esse cenário, cresce a relevância de ações preventivas e de proteção financeira que ofereçam amparo em momentos de vulnerabilidade. Uma das soluções disponíveis no mercado é o seguro de vida com coberturas específicas para o público feminino.

O seguro de vida voltado para mulheres oferece proteção em todas as fases da vida, trazendo coberturas que fazem diferença em momentos inesperados. Entre os benefícios estão: indenização em caso de diagnóstico de câncer, que consiste no pagamento do capital segurado quando for diagnosticado algum tipo da doença (exceto o de pele), cobertura de despesas médico-hospitalares e odontológicas, indenização por invalidez permanente total ou parcial por acidente, cobertura em caso de morte natural ou acidental, além de assistência funeral individual ou familiar. “Trata-se de um investimento que pode fazer diferença tanto para a segurada quanto para sua família, especialmente durante o enfrentamento de doenças”, afirma Alessandra Monteiro, diretora Técnica da Corretora de Seguros Bancorbrás.

A contratação do seguro de vida tem se mostrado uma medida financeiramente prudente diante dos imprevistos que podem comprometer o bem-estar e a estabilidade familiar, aponta a Diretora. “As mulheres são, muitas vezes, os pilares das famílias. Proteger a si mesma é também uma forma de garantir o suporte necessário aos que dependem dela. O diagnóstico precoce pode contribuir para o tratamento adequado, e contar com apoio financeiro nesse processo é essencial”, pontua Alessandra.

O setor de seguros tem refletido o aumento da conscientização sobre a importância de proteção pessoal e familiar. De acordo com dados divulgados pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), o seguro de vida arrecadou R$ 18,15 bilhões no primeiro semestre de 2025, o que representa um crescimento real de 5,32% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse avanço reforça a busca da população por soluções que combinem planejamento financeiro e assistência prática em momentos de adversidade.