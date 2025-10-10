Seguro de vida oferece amparo em diagnósticos de câncer de mama

O Outubro Rosa, campanha mundial dedicada à conscientização sobre o câncer de mama, reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. No Brasil, a estimativa do Instituto Nacional do Câncer (Inca) aponta para 74 mil novos casos por ano até 2025. Além dos cuidados com a saúde, o impacto financeiro da doença também merece atenção, pois o tratamento oncológico pode ser longo, custoso e comprometer o orçamento familiar, segundo a diretora regional da Unicred do Brasil - Núcleo Multirregional, Carolina Ramos.

A especialista explica que, em meio a esse cenário, o seguro de vida surge como alternativa para garantir suporte financeiro e tranquilidade durante a jornada de tratamento e recuperação. "Nesse contexto, o seguro de vida surge como um grande aliado, oferecendo suporte para cobrir os custos médicos quanto para garantir a segurança da família", afirma.

Na Unicred, segundo a executiva, o cooperado conta com seguro de vida completo no caso de diagnósticos de câncer e de outras doenças graves. "Dependendo da cobertura escolhida, pode proporcionar uma garantia de proteção familiar com indenização integral, o que promove mais tranquilidade durante a jornada de tratamento e recuperação. Vale lembrar que, caso o pior venha a acontecer, o seguro de vida oferece a indenização devida aos beneficiários, além de poder cobrir os serviços funerários", explica Carolina.

A diretora reforça que o seguro de vida deveria ser encarado, na verdade, como um investimento, pois assegura a proteção familiar, ou seja, cobre as necessidades do segurado e dos beneficiários. "É importante tratar o pagamento de um seguro de vida como uma reserva de emergência para os imprevistos, para as possíveis adversidades a que todos estão sujeitos".

De acordo com Carolina, o seguro de vida individual representa um importante instrumento para o planejamento sucessório, permitindo que o patrimônio seja preservado e os beneficiários recebam o valor contratado com menos burocracia. "Outro diferencial é a possibilidade de indicar quem será contemplado, reforçando o cuidado e a proteção pensados de forma personalizada", explica.

Seguro de vida empresarial

Carolina ressalta que, muitas vezes, o diagnóstico do câncer de mama e outras doenças impacta diretamente a vida profissional da colaboradora, exigindo afastamentos, tratamentos longos e custos elevados. "Em meio a esse cenário, o seguro de vida coletivo que pode ser oferecido pelas empresas se torna um diferencial importante, pois proporciona segurança financeira e amparo em momentos de vulnerabilidade", diz.

De acordo com a diretora, ao adotar esse benefício, a organização demonstra compromisso com o bem-estar de sua equipe, reforçando que a saúde dos colaboradores é parte essencial da sustentabilidade do negócio. "Além disso, o seguro de vida empresarial funciona como um suporte adicional para enfrentar os desafios que um tratamento oncológico pode trazer, garantindo tranquilidade tanto para a colaboradora quanto para sua família".