Desenvolvimento integral na primeira infância: o papel da educação infantil

Muitos pais desconhecem, mas a educação infantil é um dos períodos mais importantes para o desenvolvimento de uma pessoa, sendo considerada a base para o aprendizado. Contudo, vale alertar que, para ser efetiva, deve apresentar qualidade em casa e na escola.

Há décadas, o Brasil busca melhorar a qualidade da educação com diferentes programas e, em relação ao ensino infantil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou que, apesar da queda de qualidade durante a pandemia, retoma-se o padrão anterior e, inclusive, as crianças estão tendo cada vez mais acesso às creches.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) estabelece que a educação infantil é considerada a primeira parte do ensino básico, até os 6 anos de idade, envolvendo a creche e a pré-escola, com a garantia de seis direitos: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e se conhecer. Coincidentemente, é o mesmo período definido como primeira infância, fase em que os pequenos precisam de incentivos constantes para evolução intelectual.

É fundamental compreender que as técnicas pedagógicas aplicadas em sala de aula devem promover o desenvolvimento integral: intelectual, físico, psicológico, convívio ou a interação, aspectos importantes para a vida.

Os educadores precisam realizar atividades lúdicas para os estudantes colocarem “a mão na massa”, explorando e descobrindo coisas, como trabalhos artísticos, brincadeiras e contação de histórias.

A verdade é que atuar na educação infantil é bastante complexo, contudo, o conhecimento torna o cotidiano profissional mais tranquilo e assertivo. Os professores devem possuir um conhecimento vasto - com a compreensão do funcionamento do cérebro infantil e as condições necessárias para atingir o cérebro - visão atenta e o contato direto com a família. Dessa forma, será possível trabalhar as principais necessidades individuais de maneira personalizada para o amadurecimento delas e propiciar que se sintam incluídas na turma.

