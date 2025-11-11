Histórias Ilustradas distribui mais de mil livros a escolas públicas municipais

Mais de três mil alunos do Ensino Fundamental transformaram cartas, desenhos e narrativas sobre a biodiversidade em livros que agora chegam a 63 escolas públicas de cinco municípios de São Paulo e do Rio de Janeiro.

O projeto Histórias Ilustradas 3 iniciou neste mês a distribuição de 1.030 exemplares impressos, resultado de meses de oficinas criativas voltadas à reflexão sobre a biodiversidade. As crianças, entre dez e 11 anos de idade, criaram desenhos e escreveram cartas sobre o tema a partir de reflexões que o projeto abordou com os professores em oficinas pedagógicas.

Cada escola participante teve ao menos um trabalho publicado no livro, reunindo produções que valorizam a voz e a imaginação das crianças. Ao todo, foram 134 obras literárias elaboradas com a orientação de 81 professores.

O projeto promoveu formações para educadores e convidou os alunos a escreverem cartas ilustradas e gravarem suas próprias narrativas, combinando literatura, oralidade e artes visuais. Além da versão impressa, os conteúdos estão disponíveis no site do projeto.

Para o coordenador do projeto, Allan de Amorim, a entrega dos livros marcou o encerramento de um ciclo iniciado nas escolas: “Ver o resultado materializado em livro e entregue aos alunos é fechar uma jornada que começou com a formação dos professores e se consolidou com a dedicação das turmas”.

Segundo Marco Saltini, vice-presidente de Relações Institucionais da Volkswagen Caminhões e Ônibus, patrocinadora do projeto, iniciativas como essa unem educação e consciência ambiental: “Estamos educando cidadãos do futuro e é fundamental que eles possam reconhecer desde cedo o valor do diálogo sobre meio ambiente e sustentabilidade”.

O Histórias Ilustradas 3 tem o patrocínio da Volkswagen Caminhões e Ônibus, realização da Flamingo Comunicação e apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).