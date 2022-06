Biólogo e mergulhador faz palestra gratuita sobre a preservação dos oceanos

“Acredito que um importante papel do mergulhador recreativo é o de informar as outras pessoas sobre a diversidade e a importância do ambiente marinho, que é desconhecido para muitos, especialmente aqui em Minas Gerais, e sensibilizar para a conservação desse ambiente. Compartilhar fotos, vídeos e assistir a filmes e documentários sobre a vida marinha ajudam bastante nesse processo”, destaca Ivan Carneiro, que também é mergulhador.





Conservação da fauna e flora marinhas



Embora os adeptos da prática subaquática tenham se mostrado cada vez mais engajados na conservação de fauna e flora marinhas – eles são considerados embaixadores dos mares – , Ivan Carneiro lamenta o fato de ainda existirem ações negativas de mergulhadores sem treinamento adequado, que, por exemplo, coletam ou tocam os organismos marinhos ou se deslocam de forma incorreta, levantando sedimentos.



“Algumas dessas ações, mesmo as que parecem inofensivas, podem afetar organismos marinhos muito sensíveis, como algumas espécies de corais, que, ao longo do tempo, acabam desaparecendo de determinadas áreas e reduzindo a biodiversidade local”, alerta o biólogo.



Na palestra, Ivan Carneiro pretende orientar sobre as condutas adequadas para evitar os impactos na fauna e flora durante o mergulho, como não coletar organismos nem animais mortos e concha e não estressar os animais marinhos, chegando muito próximo deles ou mantendo um comportamento agitado.



Outra recomendação é não tocar nos animais, pois, segundo o biólogo, alguns são tão sensíveis que mesmo um simples contato pode afetar seu desenvolvimento.



Ter experiência e treinamento adequados ao fazer fotografias subaquáticas também são importantes para evitar a aproximação dos seres marinhos.



Preservação é responsabilidade de todos



A preservação, no entanto, não cabe somente a quem vai até o fundo do mar. Para o biólogo, a população, mesmo a que vive longe do litoral, deve repensar hábitos de consumo no dia a dia para a conservação da fauna e flora marinhos.



“É importante dar preferência a produtos e alimentos mais sustentáveis e reduzir o uso e descarte de plástico”, recomenda o biólogo, lembrando que, ao escolher os governantes, vale estar atento àqueles que tenham propostas ambientais relevantes.



Segundo Ivan Carneiro, os principais problemas que afetam os oceanos hoje são a sobrepesca, as mudanças climáticas, que causam elevação da temperatura da água do mar e acidificação dos oceanos; a eutrofização, a perda de habitat e a presença de espécies invasoras.





Ciência cidadã

O biólogo Ivan Carneiro diz que cada vez mais pesquisadores estão usando dados coletados por não cientistas, uma prática chamada de ciência cidadã, para a preservação dos oceanos.



“Com os avanços tecnológicos, qualquer pessoa, em qualquer lugar, consegue compartilhar registros de algum organismo marinho. Essa prática vem se tornando uma ferramenta científica eficiente que gera muitos dados com pouco investimento. Dessa forma, sistemas que permitem o compartilhamento de registros feitos por mergulhadores recreativos podem contribuir bastante para o conhecimento sobre a distribuição de espécies de relevância ecológica”, destaca.



Entre as iniciativas, no Brasil, Ivan cita o projeto Meros do Brasil e o projeto De Olho Nos Corais e, em nível internacional, a plataforma iNaturalist, que permite a inclusão de registros de diversas espécies marinhas e terrestres.



Serviço