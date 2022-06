Junho Verde alerta para a escoliose idiopática do adolescente

A escoliose pode ser diagnosticada precocemente e isso permite à criança receber o tratamento adequado, de modo a conter a evolução da doença (foto: Serhii G. por Pixabay ) A escoliose é uma doença que afeta a coluna vertebral e mexe com o seu alinhamento natural. A patologia provoca um desvio para o lado direito ou esquerdo do corpo e pode, ou não, vir acompanhada de maior ou menor grau de rotação tridimensional da coluna.













O médico André Evaristo Marcondes, ortopedista e especialista em coluna do Núcleo de Medicina Avançada do Hospital Sírio-Libanês, diz que a escoliose é avaliada em graus, sendo que nos estágios iniciais ela é quase imperceptível. "A partir de 40, 45 graus de inclinação, indicamos o tratamento cirúrgico, para corrigir o alinhamento postural e evitar danos a outros órgãos do corpo, como coração e pulmões que, nesta etapa, são comprimidos", destaca.





Há vários tipos de escoliose

A escoliose pode ser dividida em diferentes tipos, porém, as que afetam os adolescentes são classificadas como idiopáticas. A partir do diagnóstico precoce, a ser feito de forma simples nas próprias escolas, medidas podem ser adotadas para evitar o agravamento do problema.



O adolescente afetado pela a escoliose idiopática pode perde a qualidade de vida, prejudicar a autoestima, além de alterar seu desempenho em vários aspectos biomecânicos André Evaristo Marcondes, ortopedista e especialista em coluna do Núcleo de Medicina Avançada do Hospital Sírio-Libanês,











André Evaristo Marcondes afirma que esta é uma doença progressiva que afeta mais de 250 milhões de pessoas no mundo. Suas causas nem sempre estão claras, mas fatores genéticos e doenças neurológicas contribuem para seu desenvolvimento. Por isso, é importante seu diagnóstico precoce que é feito de modo simples e pode minimizar a sua evolução. Por isso, vale observar:

Alinhamento dos ombros Simetria das escápulas Espaço entre a cintura e os braços

Ainda de acordo com o André Evaristo, que fez mestrado europeu em saúde pública sobre o tema, a escoliose pode ser diagnosticada precocemente e isso permite à criança receber o tratamento adequado, de modo a conter a evolução da doença.



"Diante de qualquer discrepância, a criança ou adolescente deve ser encaminhado ao especialista em coluna para acompanhamento e uso de coletes ortopédicos, se necessário. Este simples gesto pode evitar a sua evolução, que afeta tantos jovens, faz perderem qualidade de vida, prejudica sua autoestima, além de alterar o desempenho do indivíduo em vários aspectos biomecânicos", finaliza o cirurgião de coluna.