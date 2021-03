Check-up permite diagnóstico precoce e ataca 'doenças silenciosas'

Check-up, termo em inglês que significa checar, conferir, assume outro sentido, o de promover bem-estar e melhorar a qualidade de vida. A avaliação médica de rotina, associada a exames específicos de acordo com idade, sexo e históricos pessoal e familiar, é capaz de diagnosticar algumas doenças precocemente, assim como contribuir para evitar o aparecimento de outras enfermidades, segundo recomendação do Ministério da Saúde.





O médico clínico geral e cardiologista Diogo Umann observa que exames de rotina são importantes para que o organismo seja melhor monitorado e protegido. “Com um diagnóstico detalhado sobre o funcionamento do organismo é possível descobrir, inclusive, doenças silenciosas, como cânceres, diabetes e até mesmo as DSTs (doenças sexualmente transmissíveis)”, alerta. Por meio do check-up é possível detectar alterações nos rins, na glândula tireoide, pressão alta, anemias, lesões no útero, problemas cardiovasculares e descontrole do colesterol.

Ações preventivas também pode ser adotadas mediante um check-up bem-feito. Exemplo disso, são a vacinação, estabelecimento de uma dieta equilibrada, orientações para parar de fumar, além da criação de uma rotina de atividade física. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, durante o check-up são realizadas ações de cuidado com as pessoas e apoiá-las para que continuem tendo boa saúde e identifiquem eventuais problemas despercebidos. No caso do câncer de colo uterino, por exemplo, é importante fazer o exame de papanicolau e conversar sobre comportamentos de risco que podem levar a doenças.





Nesse cenário, o cardiologista Diogo Umann esclarece que as pessoas devem se conscientizar de que a checagem do organismo precisa ser feita todos os anos, em razão da necessidade de um parâmetro de qualidade de vida para comparação. “A ideia do check-up é a seguinte: realizar exames anuais e compará-los com os exames anteriores do paciente. A partir desse histórico e comparação, dá para o profissional médico identificar se algo está fora do normal ou não.”





Periodicidade





Dependendo da idade, sexo e grupo de risco, os check-ups podem seguir rumos diferentes. Isso ocorre porque cada faixa etária e estilo de vida exigem um tipo de abordagem, haja vista que hábitos e histórico familiar também são levados em conta na hora da análise dos resultados dos exames.





Nesse cenário, Diogo Umann explica que a partir da faixa etária de 30 a 35 anos, todos os exames devem ser feitos anualmente. “No caso de crianças, o check-up já deve acontecer no primeiro ano de vida. Assim, fica mais fácil avaliar e acompanhar o surgimento de algum eventual problema. Em crianças, os principais exames são o parasitológico de fezes, o hemograma completo, glicemia e insulina, de ureia e creatinina, urina, hepatograma e exames para identificar anticorpos para hepatite A, B e C”, diz o especialista. Ele destaca que a mudança de hábitos no decorrer da vida é um motivo adicional para realização do check-up.





Umann explica que existem graus de obesidade, consumo excessivo de açúcares, cigarro e álcool, além do sedentarismo, que interferem nas condições do organismo. “Exames como o de sangue, de análise de urina e fezes, o eletrocardiograma e o oftalmológico devem ser realizados anualmente, pois eles dão informações importantes sobre como anda o funcionamento do organismo, além de auxiliar na descoberta de anemias, contagem de ferro e a possibilidade de doenças mais graves. Homens, por sua vez, devem fazer o PSA e ultrassom para avaliação da próstata”, afirma.





Quando se trata de pessoas idosas, a recomendação é para o check-up anual por aqueles saudáveis. Quem apresenta algum problema de saúde ou doença crônica, as visitas ao médico devem ser realizadas, no mínimo, três vezes ao ano ou como o médico recomendar. “Nesses casos, entre os principais exames estão o TSH – mede o nível do hormônio tireoide –, mamografia, densitometria óssea (para detectar sinais de osteoporose e complicações de quedas), colonoscopia, raio X do tórax, eletrocardiograma, exames ginecológicos e PSA”, observa o médico.





Planejamento





Diogo Umann recomenda que as pessoas se planejem para que o check-up feito seja, de fato, completo. O especialista afirma que as pessoas tendem a espaçar consultas e exames ao longo do ano, muitas vezes em razão de uma rotina acelerada de vida, mas o ideal é fazer o check-up da forma correta. O médico clínico geral e cardiologista sugere um cronograma sempre realizado no início do ano.





A dica leva em conta o fato de as pessoas, em geral, fazerem planos e promessas de mudança nessa época. “Como são muitos exames, e a rotina anda corrida para todos, é melhor utilizar esse tempo do que agendar ao longo do ano vários médicos. O aconselhável realmente é buscar um check-up completo. Se tudo estiver em dia, excelente. Caso não esteja, é um incentivo a mais para mudar hábitos antigos”, aponta.





POR ONDE COMEÇAR





O check-up feito corretamente evita procedimentos desnecessários. No caso do Sistema Único de Saúde (SUS), o primeiro passo a ser tomado é procurar uma Unidade Básica de Saúde, na qual médicos e enfermeiros devem conversar com o paciente sobre os exames periódicos a serem realizados. O check-up também pode ser feito por um médico de confiança do paciente, como um clínico geral, por exemplo.









RECOMENDADO





Exames sugeridos para

um check-up completo





* Hemograma – avalisa informações sobre os componentes no sangue, como glóbulos vermelhos (hemácias), glóbulos brancos (leucócitos) e plaquetas (coagulação sanguínea)

* Colesterol e triglicerídeos – medem os níveis de gorduras no sangue, causas de infarto e AVC (derrame)

* Glicemia em jejum – apura nível da glicose na circulação sanguínea, identificando diabetes e pré-diabetes, além de ser usado para controle

* Ureia e creatina – avalia o funcionamento dos rins

* TGO e TGP – quantifica as enzimas TGO e TGP e avalia o funcionamento do fígado

* TSH e T4 Livre – permitem análise do funcionamento da tireoide

* Ácido úrico – pode apontar cálculos renais, gota e outros problemas crônicos, como hipertensão arterial e distúrbios cardiovasculares

* Urina – serve para averiguar a presença de bactérias e cristais na urina, além de auxiliar no diagnóstico de doenças sistêmicas

* Eletrocardiograma – mede a atividade elétrica do coração

* Teste ergométrico – avalia o funcionamento do sistema cardiovascular sob estímulo

* Ecocardiograma – consiste em ultrassonografia do coração, que permite avaliação do tipo de fluxo sanguíneo dentro das câmaras cardíacas

* Papanicolau e mamografia, para as mulheres

* PSA para os homens