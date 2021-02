Médicos defendem check-up

Exames para detectar as sequelas no pós-COVID 19 são necessários (foto: Leo Lara/Árvore de Comunicação/Divulgação - 20/5/15)





Que a COVID-19 é uma doença complexa, já se sabe. Não à toa, vira e mexe há novas dúvidas em torno da mutação genética do vírus, sua transmissibilidade e tratamento. Porém, o período pós-infecção também é misterioso e, portanto, merece e precisa de maior atenção. Isso porque o fim dos sintomas da doença – febre, dor de garganta, tosse, entre outros – não é indicativo de que tudo está bem no organismo do paciente.





Uma vez infectado, danos podem ser percebidos a curto, médio e longo prazos, visto que as sequelas deixadas no paciente ainda são consideradas como “enigmas”, que aos poucos estão sendo desvendados. Portanto, o acompanhamento médico especializado e multidisciplinar é a melhor saída, haja vista que a fisioterapia respiratória por si só não garante vida saudável pós-COVID-19.





Outro aliado da saúde após o organismo do infectado se ver livre da presença do vírus, e um dos mais importantes, é o check-up. “Alguns pacientes terão complicações que vão acontecer depois do período mais agudo. Por exemplo, a trombose ou embolia pulmonar, que são mais comuns e mais preocupantes”, afirma o clínico Ricardo Braga, coordenador de medicina hospitalar do Instituto Orizonti.





“Outros já têm mais problemas de saúde, como insuficiência cardíaca ou diabetes, que a COVID-19 pode descompensar, com um desiquilíbrio inicial e posterior alteração desses problemas. Além disso, as infecções pelo novo coronavírus são muito variáveis, o que culmina em uma rápida melhora para alguns – em torno de quatro semanas –, em um longo tempo de sintomas para outros – 12 semanas ou mais – ou mesmo no que chamamos de síndrome pós-COVID, que é quando os sintomas surgem depois de muito tempo.”





Por isso, o check-up é muito importante para ajudar esses pacientes a voltar ao seu habitual, identificar e tratar essas complicações que tendem a surgir e ajudar a compensar as doenças de base, explica o médico. Ele destaca, ainda, a importância da assistência médica no aconselhamento e melhor direcionamento de exames e tratamentos.





Isso porque, haja vista a complexidade e variabilidade da doença no organismo de cada infectado, a periodicidade de atendimento e de realização de check-ups pode variar. “Os pacientes que tiveram a forma mais grave ficaram hospitalizados, passaram pelo CTI e, em alguns casos, foram até entubados, sofrem mais com a doença, tanto do ponto de vista físico quanto psicológico.” Esse grupo de pacientes, geralmente, já vai sair do hospital com um retorno já agendado e de forma mais precoce, em um período de até duas semanas, explica Ricardo Braga.





Segundo Marisa Regenga, gerente de reabilitação do HCor, isso ocorre porque esses pacientes costumam ter mais comprometimento ou limitação funcional. "É preciso que esses pacientes tenham em mente que, apesar de se tratar de uma doença nova, já existem programas montados em algumas instituições para reabilitá-los no ambiente ambulatorial."





Já os pacientes que não tiveram a forma mais grave da doença, não necessitando de internação, dependerão da evolução dos sintomas para avaliar a periodicidade. Se esse paciente continuar tendo alguma dificuldade depois de quatro semanas, ele deve procurar um médico. "Porém, se houver melhora e retorno dos sintomas antes do período indicado, é necessário um atendimento mais precoce.”





Marisa Regenga destaca, ainda, que é importante se atentar às queixas observadas depois da alta, pois geralmente elas costumam ser direcionadas especificamente aos sintomas e complicações que o paciente manifestou durante o quadro de infecção pela COVID-19. "Um paciente que teve muita dor muscular, mas nenhuma manifestação respiratória, seguirá com o quadro de dor, e dificilmente desenvolverá um sintoma de fôlego curto, por exemplo", explica.





*Estagiária sob supervisão da editora Teresa Caram