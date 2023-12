Mesa da sala recebe decoração com frutas e flores brancas Lu Bessa/divulgação

O Natal é uma data que une as pessoas e traz para todos um sentimento de união e alegria. Mesmo sendo o dia de celebrar o nascimento de Jesus, as pessoas que não são cristãs comemoram a data, reunindo-se com a família e amigos queridos.



Nesta época do ano, o astral, a energia e o clima mudam e isso tem muito a ver com a decoração natalina, que toma conta de praças, ruas, vitrines de lojas, empresas e, claro, das casas das pessoas. O mundo inteiro faz isso. Por aqui não é diferente, usamos os símbolos mundiais, internacionais, todos eles “importados” do hemisfério norte, e por isso tudo remete a um Natal durante o inverno. O Natal tropical nunca conseguiu emplacar por aqui, apesar de já terem tentando bastante, mas o lúdico da neve sempre ganha.

A cor prata garante um visual leve e extremamente sofisticado à árvore Lu Bessa/divulgação



A árvore branca está presente este ano, a aceitação aumentou. Os clientes clássicos optam sempre pelo vermelho com dourado. Outro destaque deste ano são os cenários com casinhas e a decoração em cima da mesa da ceia, que está em alta. Colabora com isso significado de gratidão da humanidade pelo nascimento de Jesus, o que significa esperança, paz, vida e alegria.



outros símbolos

As bolas de Natal começaram a ser produzidas no século 19 por um vidraceiro alemão. Antes, usava-se maçãs e nozes para enfeitá- las. Desde então, esse enfeite passou a ser produzido de diferentes formas e tamanhos.



Com o tempo, outros enfeites foram sendo acrescentados à decoração da árvore de Natal. Um deles é a estrela, colocada no topo, que simboliza a estrela de Belém, uma referência, entre os cristãos, ao nascimento de Jesus.



Foi ela que guiou os Reis Magos até o local onde havia nascido Jesus. Por esse motivo, além de indicar a localização do Menino Jesus, simboliza o próprio Cristo, que representa a "estrela guia da humanidade".



Este ano um outro enfeite está dominando: os laços de fita, que agora são produzidos comercialmente, facilitando muito o seu uso.



Os sinos marcam o som dos céus. Por esse motivo, suas badaladas na noite de Natal anunciam o nascimento do Menino Jesus, o Salvador. Nesse sentido, os sinos assinalam a passagem para uma nova era, uma vida pautada nos ensinamentos de Cristo, que veio salvar a humanidade de seus pecados.



A luz emanada das velas de Natal simboliza a luz de Jesus Cristo, que ilumina os caminhos da vida. Muito usadas antes da chegada da luz elétrica, as velas estavam associadas à luz divina e ao espírito divino.

O presépio corresponde à cena de natividade, ou seja, o nascimento do Menino Jesus num estábulo. Fazem parte do presépio: a manjedoura com o Menino Jesus, sua mãe Maria, seu pai José, os três reis magos, os pastores e animais como vaca, burro e ovelhas.



A figura do Papai Noel é baseada em São Nicolau Taumaturgo, bispo de Mira. É um santo popular e padroeiro da Noruega, da Rússia e da Grécia. Acredita-se que viveu na Turquia, na cidade de Mira, no século 4, de onde saía com um saco cheio de ouro e lançava moedas pelas chaminés das casas das pessoas necessitadas



A ceia de Natal simboliza o banquete eterno e a união da família. Tem origem na Europa, a partir do costume do povo europeu de receber pessoas na noite de Natal para confraternização. Por mais que tenha a troca de presentes, é no momento da ceia que se tem a troca de amor, que se fortalece a união das famílias.