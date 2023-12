O período natalino é a época do ano na qual todos querem compartilhar alegria e presentar. Os consumidores, envolvidos pelo clima festivo, buscam por presentes especiais e opções que cabem em seus orçamentos. O consumidor fica de olho nos mais diversos formatos publicitários, atentos às campanhas e ações de marketing que ofereçam promoções. Anúncios em jornais, revistas, TV aberta, Redes Sociais e outros tipos de mídias influenciam diretamente no momento de pesquisa e na decisão de compra.



Mas é preciso criar uma atmosfera que a converta desejo em ação. Por isso, Belo Horizonte ganhou uma decoração que valoriza a cultura, o turismo e impulsiona o comércio da capital mineira. Segundo o projeto do governo do estado, a campanha de iluminação natalina tem como conceito o sentimento de pertencimento, a autoestima e a alegria do povo mineiro. O investimento é de cerca de R$ 10 milhões (R$ 6 milhões do governo e R$ 4 milhões de patrocinadores). Estudo da Fundação Getúlio Vargas, divulgado em novembro do ano passado, revela que cada R$ 1 investido em eventos culturais, como a decoração natalina, resulta em retorno expressivo aos cofres públicos. Em cidades com potencial turístico, esse retorno chega a incríveis R$ 13, enquanto outros municípios chegam a R$ 5, impulsionando a geração de renda, arrecadação de impostos e a criação de empregos durante o período natalino.



Além da atmosfera ideal é preciso oferecer aos consumidores promoções. Sorteios, concursos, experiências exclusivas, descontos ou benefícios que podem ser aproveitados durante a temporada de festas são chamativos. Os comerciais que utilizam recursos visuais, sonoros ou interativos atraem mais a atenção dos consumidores por criarem experiências mais imersivas, divertidas e memoráveis são fundamentais. Porém, nesta época, anúncios que transmitem emoção são imbatíveis. Sem forem criativas ou inovadoras, interativos e personalizados, que permitem as marcas se conectarem de forma mais pessoal com o público, melhor ainda. Esses comerciais criam experiências únicas e inesquecíveis que impactam na tomada de decisão de compra.



Inspirado pela era da Inteligência Artificial (IA), O Boticário, por exemplo, trouxe como tema de sua campanha a "Intimidade Artificial". O filme materializa o conceito ilustrando como deixamos o celular, o trabalho e outras situações nos "abduzir" para outros lugares, perdendo momentos importantes - e que não voltam mais - com nossos pais, filhos ou pessoas que amamos. Embalado pela trilha "I'll be there", do Jackson 5, o comercial pede na narração "por menos ausência e mais presença de verdade", sendo concluído pelo encontro completo de uma família para a ceia natalina e pela hashtag #SejaUmAmorPresente.



O humor, bem explorado, pode criar resultados brilhantes, caso do comercial do Mercado Livre em sua oferta de até 60% e promessa de um Natal sem estresse para os consumidores. A ação inclui uma paródia da música "Noite Feliz", destacando a comodidade das compras online. E, bem ao seu rico estilo, a Coca-Cola diz que "Todos nós podemos ser Papai Noel" com o convite: "Desperte o Papai Noel que há em você", mas recorrendo a elementos digitais interativos, incluindo um quiz online e postais de Natal com IA.



Por sua vez, nos principais shoppings da cidade prevalecem as promoções "pagou-ganhou e os sorteios. O ItaúPower Shopping incentiva seus clientes com o sorteio de um Honda ZR-V 2024, último lançamento da Honda. Até 31 de dezembro, cada R$ 250 em compras valem um cupom para concorrer ao prêmio. O Boulevard Shopping, por seu lado, oferece o sorteio de um carro GWM Haval H6, modelo híbrido, além de um panettone da Chocolat Du Jour, a cada R$ 500 em compras. Mas promove também seu "Natal Solidário", recebendo doações de brinquedos novos, ou em bom estado de conservação, para serem distribuídos a menores em situação de vulnerabilidade social.



Ainda na linha solidária, os shoppings da Multiplan, sem perder de vista as campanhas com várias promoções, se unem para presentear crianças e idosos de instituições sociais. A expectativa dos malls é surpreender duas mil pessoas acolhidas em creches, orfanatos, ONGs e instituições de longa permanência. Em Belo Horizonte, o projeto Árvore do Bem, reúne o BH Shopping, DiamondMall e Pátio Savassi. Até 18 de dezembro, os clientes poderão presentear crianças de instituições de Belo Horizonte que realizam papel fundamental no acolhimento.



Para participar, basta ir até uma Árvore do Bem, localizada nos três empreendimentos, retirar quantos cartões desejar e descobrir o perfil de quem será presenteado. Depois, é só depositar os presentes nos espaços indicados. Após o dia 20/12, os shoppings farão as entregas para cada uma das entidades participantes, entre elas Abrigo Cirandinha, Casa de Apoio Sara, Creche São José, Grupo de Apoio Cabana e Associação Irmão Sol. Enfim, o Natal está por todos os lugares, ao alcance das vistas e do coração. Aproveitem!

Briefing

PREFÁCIO

A Prefácio Comunicação recebeu a "cereja" de seu bolo de 30 anos. A agência mineira conquistou o Prêmio Jatobá PR 2023, categoria "Comunicação Interna". A premiação foi realizada em São Paulo e reuniu agências de todo o país. O case vencedor foi a campanha "Nós: fortalecendo equipes", da DF+ Engenharia, cliente desde 2021.

TOP 5

A agência ainda ficou entre as 5 finalistas na categoria "Comunicação Integrada", com o cliente PUR. Para fechar a premiação, a Prefácio foi também certificada como Top 5 das melhores agências butiques do ano. A diretoria Celuta Utsch, e Débora Santana, gerente de Comunicação, representaram a agência na premiação. "Dedico o prêmio para nossa equipe, que acredita no poder da comunicação. Agradeço também a parceria e a confiança dos clientes", destaca a diretora.

"FEITO DE FUTURO"

É o conceito do Itaú Unibanco na apresentação da evolução da sua marca. O banco quer inspirar as pessoas sobre a importância do tempo, do legado e da longevidade. O objetivo é fortalecer seu papel na vida e na história de cada cliente, investidor e colaborador. A campanha faz parte das celebrações pelo centenário do banco. "A vida dos nossos clientes está sempre em movimento e o Itaú evolui junto com eles", sintetiza Eduardo Tracanella, diretor de Marketing.

PRÊMIO ABERJE

A Gerente de Comunicação e Marketing do Banco Mercantil, a publicitária mineira Brunna Lopes, está entre os dez finalistas do 49º Prêmio Aberje, na categoria Comunicador do Ano. O vencedor será eleito por voto popular. A cerimônia de premiação ocorre nesta segunda, em São Paulo.

CAMPANHAS

Com 24 anos de carreira, Brunna se destacou na condução de projetos de posicionamento de mercado e rebranding na Olé Consignados/Santander e no Museu Inhotim, entre outros. No Mercantil, ela liderou, recentemente, a campanha de reposicionamento do banco no mercado e de reformulação da marca, que ganhou um novo logotipo. Para votar, acesse https://www.aberje.com.br/conheca-os-comunicadores-do-ano-2023-vote-e-participe-do-premio-aberje/.