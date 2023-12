O ilustrador carioca e surfista Filipe Jardim, conhecido por seus desenhos que capturam a beleza das praias e da natureza, vive entre o Brasil e a França e conquistou as principais marcas de luxo do mundo com seus desenhos manuais. Para fechar o ano de 2023 com chave de ouro, a Le Lis o convidou para criar as estampas da última coleção. O artista criou oito ilustrações exclusivas, cada uma delas inspirada nas memórias de suas praias brasileiras favoritas, de Norte a Sul.



Entre as peças da coleção "Paraísos Tropicais", estão vestidos e chemises fluidos e coloridos, shorts, camisas e camisetas, todas com o espírito descontraído, que é a marca registrada de Filipe. Além das roupas, a colaboração se estende para uma linha da Le Lis Casa com itens para mesa posta até esteiras de praia.



“Meu trabalho começou a ser reconhecido pelo meu traço, foi quando as pessoas começaram a me procurar mais, uma conquista que valorizo muito, o reconhecimento é muito bacana”, diz o artista Filipe Jardim. “Nossa coleção é inspirada no Brasil, há traços tropicais, leveza e cor, muito ligada ao que desenvolvemos com as peças, inspiradas no litoral brasileiro, paraísos tropicais. Eu sempre fui muito atrás desses paraísos, dessas praias e lugares exóticos, isso nos uniu meio que naturalmente. Ver um desenho que você fez em um produto de qualidade é uma sensação muito boa”, finaliza Filipe.