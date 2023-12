O Natal e o Ano Novo são momentos de alegria, reunião familiar e celebração. E quem disse que os pets não podem participar dessas festividades de maneira segura e divertida? Incluir os animais de estimação nessas ocasiões não apenas fortalece os laços familiares, mas também cria memórias inesquecíveis.

Para que as celebrações sejam seguras para os pets é preciso adotar algumas medidas visando a segurança e bem-estar dos companheiros peludos. Para auxiliar os tutores, a médica-veterinária e gerente de produtos da Pet Nutrition, Bruna Isabel Tanabe, listou sete dicas para que os pets possam desfrutar das festas de fim de ano.

Leia: Fogos de artifício: como proteger os pets do estresse que pode levar a morte

Aposte em uma decoração pet friendly

Adapte a decoração para torná-la mais amigável aos animais. Evite enfeites pequenos e pontiagudos, opte por itens mais robustos. Certifique -se de que a árvore de Natal esteja bem segura para evitar acidentes.

Espaço seguro

Crie um espaço seguro para os pets se retirarem, caso se sintam inseguros e/ou estressados. Nesse local coloque seus brinquedos favoritos, almofadas confortáveis, água e comida. E não se esqueça de deixar acesso livre, para que seu animal possa se locomover, transitar, sempre que quiser.

Apresente os convidados ao pet

Se estiver planejando festas em casa, lembre-se de que muitos pets podem se sentir desconfortáveis com barulhos altos e aglomerações. Apresente os convidados aos pets gradualmente, evitando assustá-los e respeitando o momento de cada animal, para que se sintam seguros.

Presentei o pet

Para celebrar com o pet vale inclui-lo até mesmo no amigo-secreto. O tutor pode preparar uma surpresa especial, como brinquedos novos, uma caminha confortável, sessão extra de brincadeiras ou até mesmo um delicioso snack.

Petiscos são opção no momento da celebração

Os petiscos são uma ótima opção saborosa e segura para incluir os pets na celebração. No mercado é possível encontrar itens com formulações cuidadosamente elaborada para atender às necessidades específicas dos animais de estimação. Com ingredientes de alta qualidade e deliciosas combinações de sabores, para esse momento especial de interação e carinho com seu melhor amigo.

Não ofereça alimentos da ceia

É natural que os animais, especialmente os cães, fiquem curiosos e interessados pelos alimentos da ceia. Mas, os tutores devem atentar-se para evitar o consumo dos alimentos típicos dessas celebrações, pois, podem representar sérios riscos à saúde dos animais. Chocolate, uvas, cebola, alho, e passas, por exemplo são tóxicos para cães e gatos, podendo causar desde problemas gastrointestinais até complicações mais graves, como insuficiência renal.

O indicado é oferecer ao pet refeições preparadas especialmente para suas necessidades alimentares, garantindo uma celebração segura e saudável.

Leia: Segurança na viagem com pets

Gaste a energia do pet antes da celebração

Antes das festividades, dedique um tempo para brincar e exercitar os pets. Isso ajuda a liberar energia e reduzir o estresse, para que possam aproveitar as festividades.

“Lembrando sempre que a segurança e o bem-estar dos pets devem ser prioridade. O tutor deve monitorar o comportamento do pet e estar preparado para ajustar os planos conforme necessário”, reforça Bruna.

E no caso dos gatos?

Durante as festividades é preciso considerar os cuidados específicos para os gatos, pois esses animais, conhecidos por sua natureza reservada, tendem a preferir a tranquilidade de seu próprio espaço.

Ao receber visitas ou fazer celebrações em casa, o tutor deve assegurar um ambiente calmo e seguro para os felinos, oferecendo um local isolado, se possível, onde possam se retirar e relaxar.

É preciso atenção também com as decorações, como enfeites de árvores e luzes piscantes, que podem despertar a curiosidade nos felinos, por isso é preciso atenção a segurança para garantir que esses elementos não apresentem riscos evitando que se tornem objetos de brincadeiras.

“Respeitar o espaço e a sensibilidade dos gatos durante as festas contribui para um ambiente harmonioso e acolhedor para esses adoráveis membros da família”, destaca Bruna.