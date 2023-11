Uma pesquisa realizada pela OpinionBox no último mês de maio, com 2.066 brasileiros, revelou que 85% deles consideram seus pets membros da família, 84% se sentem mais felizes por tê-los e 81% concordam que eles ajudam a diminuir o estresse. Esses dados podem justificar o estudo promovido pelo portal Airbnb durante o primeiro semestre deste ano, o qual registrou um aumento de mais de 100% em noites reservadas por hóspedes acompanhados de seus animais de estimação no Brasil, quando comparado com o mesmo período do ano passado.

Diante desse cenário, é possível perceber que os pets estão cada vez mais incluídos nas rotinas de lares brasileiros, inclusive nas programações de fim do ano, época marcada por celebrações, viagens e dias de muito calor. E, para que eles aproveitem ao máximo, é preciso que estejam com a saúde em dia.

“Cuidar da saúde dos animais de estimação é algo que deve ser feito todos os dias. E os períodos de comemorações, em que há soltura de fogos de artifício, viagens, altas temperaturas, acendem o alerta para os riscos durante as folgas. Portanto, é preciso que os tutores estejam atentos e tomem algumas medidas preventivas”, diz a veterinária e consultora da rede de farmácias de manipulação veterinária DrogaVET, Farah de Andrade.

Com relação aos fogos de artifício, a profissional orienta a habituar os pets a sons altos e de fogos, assim como associar o momento a algo que eles gostem, como brincadeiras, carinho e petiscos. “Medicamentos fitoterápicos e florais de Bach também são grandes aliados para a prevenção do medo e para proporcionar tranquilidade, entre outras situações”, indica Farah.

Para as viagens de carro, a dica é manter o ar-condicionado ligado ou as janelas abertas e evitar estar na estrada em horários mais quentes. “Em casa, as altas temperaturas também podem ser amenizadas espalhando potes ou fontes de água pelos cômodos, bem como congelando frutas e legumes para oferecê-los como ‘sorvete’”, acrescenta.

Farah também destaca a importância da utilização de antipulgas, carrapaticidas e vermífugos como tratamentos preventivos. “Esses produtos evitam desconfortos e doenças que podem ser causados pelos parasitas aos pets. A proliferação de pulgas, mosquitos e carrapatos é propícia nessa época do ano devido ao clima do verão, com alternâncias entre chuvas e calor excessivo”, ela explica, incluindo a necessidade da aplicação de repelentes próprios para pets regularmente, para completar a prevenção e evitar também picadas de insetos.

Como facilitar a prevenção

Diante de tantos cuidados, algumas alternativas podem facilitar a prevenção, como a manipulação dos medicamentos. “Quando manipulados, os medicamentos são produzidos na dose exata para aquele pet e podem combinar mais de um fármaco, o que otimiza a administração e pode reduzir custos. Manipulados também têm variedade de formas farmacêuticas e flavorizantes que agradam aos animais e favorecem a aceitação”, explica Farah, ressaltando a importância de consultar um médico veterinário.