683

Algumas raças de cachorro possuem mais chances de apresentar a doença Freepik

Se engana quem pensa que os animais de estimação não podem desenvolver as mesmas patologias que os humanas. O câncer de tireoide é uma delas, e por não ser uma doença tão comentada e, muitas vezes, silenciosa, muitos tutores nem sabem que seu pet corre esse risco. O câncer de tireoide pode sim, atingir os animais, principalmente cachorros com idade mais avançada. Já em gatos é mais raro, mas pode acontecer.





Dar a notícia de um diagnóstico de câncer, qualquer que seja, para o tutor, não é uma tarefa muito confortável e, por isso, o médico responsável deve ter empatia nesse momento, acalmando o tutor, esclarecendo todas as dúvidas e deve estar à disposição para o que for necessário. Para explicar melhor sobre o câncer de tireoide em animais, a veterinária do Veros Hospital Veterinário, Adriana Tomoko Nishiya, compartilha mais detalhes sobre o diagnóstico, tratamento e prevenção.Detecta-se através de um aumento de volume na região do pescoço, próximo a traqueia, por meio do exame físico, palpando a região e notando um possível aumento de volume. A partir dessa alteração, outros exames de imagem, como ultrassom e tomografia, além de citologias do tumor e exames laboratoriais que irão avaliar a função da tireoide, serão realizados para confirmar primeiro a suspeita de um tumor na tireoide, se é benigno ou maligno, e se a função do órgão está preservada.Com o avanço da tecnologia e exames cada vez mais completos, o quanto antes detectada a doença, mais chances e melhor é a recuperação do animal.Já a causa, como muitos outros tipos tumorais em animais, não é conhecida. A maioria é uma combinação de alterações genéticas da célula envelhecida e possíveis influências ambientais. É difícil de evitar, mas possível de ser diagnosticado precocemente e obter um tratamento mais efetivo.Assim como em humanos, o tratamento é cirúrgico e a tireoide acometida deve ser retirada do animal e enviada para análise histopatológica. O tratamento com a quimioterapia é indicado somente para alguns subtipos malignos mais específicos, sendo um dos protocolos sessões a cada 21 dias num total de quatro a seis.O tutor deve estar atento a qualquer mudança que notar no corpo do animal. "Sempre que fizer um carinho no seu cão, e palpar algum nódulo na região do pescoço, esse será um primeiro passo para a detecção precoce do tumor. Além disso, é importante que o paciente faça check-up pelo menos uma vez ao ano, e até duas, para animais entre 10 a 12 anos de idade, faixa etária mais acometida, para, caso alguma anormalidade seja detectada, ser descoberta o quanto antes."Ainda segundo Adriana, algumas raças de cachorro têm mais chance de apresentar a doença, como beagle, golden, boxer e huskies, principalmente. Mas é importante o tutor ficar atento para todas as raças e, em qualquer eventualidade, levar o animal diretamente ao veterinário.