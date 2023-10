683

Os pequenos precisam de mais contato com o meio ambiente, deixando de lado a dependência da tecnologia, e aprendendo a sentir a natureza Freepik

Em um cotidiano cada vez mais acelerado e digital, as brincadeiras ao ar livre se tornam cada vez mais secundárias para as novas gerações, o que é preocupante, já que o convívio com a natureza é fundamental para o estímulo e para a saúde das crianças. De acordo com o gerente de Meio Ambiente, Clima e Biodiversidade do Instituto Alana e também coordenador do Programa Criança e Natureza, JP Amaral, o contato com a natureza beneficia o desenvolvimento integral da criança em todas as dimensões- cognitiva, emocional, social, espiritual e física. "Próximas ao meio ambiente, as crianças se sentem mais ativas fisicamente, ficam mais tranquilas, desenvolvem coordenação motora, aprendem sobre os riscos e desafios, estimulam a concentração e o aprendizado, além de se integrar e socializar com maior diversidade, em especial nos espaços públicos urbanos", salienta.