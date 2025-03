Homem ataca comissária de bordo em voo por causa de 'espíritos demoníacos'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O americano Delange Augustin causou momentos de terror durante um voo da American Airlines na última segunda-feira (10/3). A viagem ia da Geórgia para a Flórida, nos Estados Unidos, quando ele engoliu contas de um terço e atacou uma comissária de bordo, dizendo que estava sendo perseguido por “espíritos demoníacos”.

Segundo o processo judicial, ele começou a "pisar, gritar e tremer" em determinado momento do voo. A equipe de bordo pensou que ele estivesse sofrendo um ataque epilético, quando ele começou a agredir a comissária.

Delange teria levantado as pernas quando a funcionária se aproximou e a acertou no peito, jogando-a para o outro lado do corredor. O homem estava viajando com a irmã, Medjina Augustin, que disse às autoridades que eles estavam indo para o Haiti para "fugir de ataques religiosos de natureza espiritual". Ainda de acordo com o relato da irmã, Delange pediu para que ela fechasse os olhos e orasse, porque "os discípulos de Satanás os seguiram até o avião".

Medjina contou que o irmão engoliu algumas contas do terço para usar como "uma arma de força na guerra espiritual" antes de atacar a comissária. Após a confusão, a aeronave voltou para o aeroporto da Geórgia.

Enquanto isso, Delange começou a socar e chutar o assento do passageiro da frente, até que a cadeira quebrasse. Ele só se acalmou após o anúncio de que o voo estava voltando ao aeroporto.

Quando a porta do avião foi aberta, o homem teria "invadido a frente" do avião enquanto "agarrava" sua irmã. Na copa, ele encurralou um comissário de bordo e deu vários golpes. Três passageiros tiveram que intervir para puxar os irmãos para o chão, antes que a polícia do aeroporto interviesse.

Passageiros a bordo de um avião no Japão passaram por um 'teste' de paciência difícil de aturar. Afinal, eles volaram ao ponto de partida depois de ficarem quase seis horas a bordo. O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu. Masakatsu Ukon wikimedia commons O motivo do transtorno foi o fechamento do aeroporto onde o avião deveria aterrissar, no fim de fevereiro de 2023. Miita wikimedia commons O avião era umAirbus A350 da Japan Airlines, registrado sob a matrícula JA07XJ. O voo JL-331 tinha partido do Aeroporto de Heneda, em Tóquio, capital do país. Masahiro TAKAGI/wikimedia commons O primeiro problema foi o atraso na decolagem por causa de uma troca de aeronave de última hora no aeroporto de Haneda, em Tóquio. Imagem de Momota Sasaki por Pixabay O destino era o Aeroporto de Fukuoka, mas, ao se aproximar, o piloto se deu conta de que o terminal fecha às 22h e só permite pousos após este horário em casos bem excepcionais. Miita wikimedia commons É que o aeroporto de Fukuoka fica em área residencial e o horário limitado se deve ao respeito à vizinhança para não atrapalhar o descanso das pessoas à noite. O jeito seria desviar para outro aeroporto. Nkmr844 wikimedia commons A cidade de Fukuoka fica na costa norte da ilha de Kyushu. É a cidade mais populosa da ilha, com 1,5 milhão de habitantes. Sora mi mi wikimedia commons Sem licença para descer em Fukuoka, os pilotos inicialmente conseguiram permissão para pousar nas proximidades de Kitakyushu. Imagem de Takafumi Tsuda por Pixabay Esta cidade de 1 milhão de habitantes também fica na ilha de Kyushu a 50 km de Fukuoka. Imagem de Takafumi Tsuda por Pixabay Mas os pilotos foram avisados de que não haveria ônibus e hotéis para acomodar todos os passageiros. Imagem de Takafumi Tsuda por Pixabay Osaka já fica na ilha de Honshu , a maior do arquipélago japonês, que também abriga a capital Tóquio.. Reprodução/ Expedia Mas a distância entre Osaka e Tóquio (foto) é grande: 497 km. Phongsak Manodee por Pixabay Após reabastecer, o avião pôde, então, voltar para o aeroporto Internacional de Haneda, em Tóquio. Imagem de Markus Winkler por Pixabay Os passageiros retornaram exatamente ao ponto de onde saíram, quase seis horas após a decolagem. Imagina a sensação. Imagem de endofnow por Pixabay Fundado em 1931, o aeroporto de Haneda teve uma expansão em 2018 e passou a ter capacidade para receber 90 milhões de passageiros por ano. Alex Len - wikimedia commons Eles foram, então, encaminhados para hotéis para que, no dia seguinte, pegassem um novo voo para Fukuoka. Imagem de Fernando Malaga por Pixabay Finalmente, os passageiros puderam seguir para onde queriam. Que perda de tempo! Imagem de ??? ???? por Pixabay Voltar Próximo

O homem foi levado ao hospital. A irmã disse que não estava surpresa com o surto do irmão, alegando que ele "machucava alguém porque ele fere o mal". Segundo ela, os espíritos os seguiram a bordo, pois não queriam que eles chegassem ao Haiti. Ela também disse que seu irmão não estava sofrendo de nenhum problema médico ou de saúde mental.

Ao todo, havia oito passageiros a bordo e ninguém ficou ferido. Delange foi levado pela polícia e é acusado de agressão, obstrução da aplicação da lei e danos criminais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em declaração, a American Airlines agradeceu à tripulação pelo trabalho durante o voo. “Em 10 de março, o voo 4162 da American Eagle, operado pela Envoy, com serviço de Savannah (SAV) para Miami (MIA) retornou para SAV devido a um passageiro perturbador. Segurança e proteção são nossas principais prioridades. Agradecemos o profissionalismo de toda a tripulação e agradecemos aos nossos passageiros pela compreensão”, diz a nota.